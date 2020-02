Juventus denkt aan deal van 70 miljoen met Man City

Napoli en Arek Milik komen niet tot een akkoord over verlenging van het tot medio 2021 lopende contract, waardoor een tussentijds vertrek niet uitgesloten is. De spits werd onlangs al genoemd bij Internazionale en Real Betis. (La Gazzetta dello Sport)

Ralf Rangnick heeft een voorcontract getekend bij AC Milan. De Duitser, momenteel verbonden aan het Red Bull-concern, wordt naast trainer ook technisch directeur in het San Siro. (L’Equipe)