Kwinkslag na opmerkingen van Klopp en co: ‘Anfield zou keuring niet doorstaan’

Atlético Madrid boekte dinsdagavond een zwaarbevochten 1-0 overwinning op Liverpool in de Champions League en die wedstrijd blijft de gemoederen bezighouden. Vanuit het kamp van the Reds werd na afloop van het duel geïnsinueerd dat Atlético zich vooral bezig had gehouden met tijdrekken, waarmee de verhoudingen voor de return op Anfield op scherp staan.

Enrique Cerezo, voorzitter van los Colchoneros, spreekt woensdag zijn waardering uit voor zijn ploeg: “Ik slaap altijd goed, of het nou goed gaat of niet. Volgens de media waren we een week geleden nog helemaal losgeslagen en nu zijn we weer springlevend”, wordt hij geciteerd door AS. “Zij hadden bijna dertig wedstrijden niet verloren, er wordt wel gezegd dat ze het beste team van de wereld zijn.”

“Wij zijn blij met het resultaat, maar we moeten nog een wedstrijd. Het beste nieuws is in ieder geval dat we onszelf weer hebben laten zien. De eerste klap is een daalder waard en het team heeft een geweldige wedstrijd gespeeld”, gaat Cerezo verder. Jürgen Klopp en zijn spelers deelden Atlético na afloop van de wedstrijd een waarschuwing uit voor Anfield, de thuishaven van Liverpool.

Cerezo reageert echter met een kwinkslag op deze woorden: “Anfield is een geweldig stadion, maar het is ook oud. Het zou de technische keuring niet doorstaan, mocht dat nodig zijn”, glimlacht hij. De twee ploegen ontmoeten elkaar op 11 maart in Engeland. Het eerste fluitsignaal zal dan om 21.00 uur klinken.