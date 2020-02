Barcelona laat spierballen zien: 18 miljoen euro voor 14 wedstrijden

De Barcelona-selectie van trainer Quique Setien wordt dit seizoen door blessures geteisterd en met name in aanvallend opzicht is de spoeling dun. Door een dispensatieregeling in Spanje mogen clubs buiten de transferperiode om een speler aantrekken wanneer bewezen is dat de herstelperiode van een blessuregeval een lange periode in beslag gaat nemen. Ousmane Dembélé komt door een hamstringblessure dit seizoen niet meer in actie en dus is technisch directeur Eric Abidal druk in de weer om een extra aanvaller naar het Camp Nou te halen. De keuze is gevallen op de 28-jarige centrumspits Martin Braithwaite.

De aanvallende problemen bij Barcelona zijn het gevolg van veel pech in combinatie met onvoorzichtig handelen op de transfermarkt. Met Luis Suárez, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ansu Fati en Dembélé beschikt Barcelona over een van de meest gevreesde voorhoedes van Europa. Echter, Suárez raakte geblesseerd aan zijn rechterknie en werd in januari geopereerd. Zijn herstelperiode neemt totaal vier maanden in beslag en dus komt de Uruguayaan deze jaargang normaliter niet meer in actie. Het wegvallen van Suárez was een enorme domper voor Barcelona, want de 32-jarige aanvaller was dit seizoen nog goed voor 14 goals in 23 wedstrijden. Tot overmaat van ramp raakte ook Dembélé nog eens geblesseerd.

De Frans international sukkelde al langer met blessureleed en bleek zijn hamstring gescheurd te hebben. Hij werd onlangs geopereerd in Finland en moet ruim de tijd nemen om volledig te herstellen. Dokter Lasse Lempeinen, die Dembélé in 2017 ook al opereerde aan zijn hamstring, waarschuwde de buitenspeler voor de ernst van zijn kwetsuur. De Finse specialist zei tegen AS dat hij zeker zes maanden nodig heeft om volledig te herstellen. Wanneer Dembélé overhaast te werk gaat, kan de blessure terugkeren. “Als hij voorzichtig herstelt, komt hij wel weer op zijn oude niveau”, aldus Lempeinen. Het EK komt dan ook te vroeg voor de 22-jarige aanvaller en hij zal zich moeten richten op het nieuwe seizoen. Met twee geblesseerden zat Barcelona met de handen in het haar, want plots waren de opties voor Setien niet groot meer.

Setién baalt van blessure Dembélé: 'Had mijn hoop op hem gevestigd'

Afgelopen zomer moest er geld vrijgemaakt worden voor de komst van Griezmann en dus werd Malcolm in de uitverkoop gedaan. De miskoop, een jaar eerder voor veertig miljoen euro overgekomen van Girondins Bordeaux, werd voor hetzelfde bedrag verkocht aan Zenit Sint-Petersburg. En in januari, toen Suárez al geblesseerd was, werd Carles Pérez uitgezwaaid. De 21-jarige buitenspeler vertrok voor een huurvergoeding van een miljoen euro naar AS Roma. Komende zomer wordt zijn overstap voor maximaal 15,5 miljoen euro definitief gemaakt. Tegenover het vertrek van Pérez stond de komst van Francisco Trincão, die voor bijna 31 miljoen euro wordt overgenomen van SC Braga. Toch zijn met het aantrekken van de twintigjarige Portugees de problemen bij Barcelona niet opgelost, want Trincão maakt het seizoen af in Portugal en verkast komende zomer pas naar het Camp Nou.

Noodplan Barcelona

De paniek bij Barcelona was compleet toen na Suárez ook Dembélé nog eens geblesseerd raakte. De Spaanse grootmacht wil kampioen worden en als het even kan ook de Champions League winnen. De transfermarkt was inmiddels gesloten, dus een nieuwe speler aantrekken zat er niet meer in. Een regel in het Spaanse voetbal maakt het echter mogelijk om buiten de transferperiode een nieuwe speler aan te trekken ter vervanging van een langdurig geblesseerde speler. Het moet dan wel een speler zijn uit de Spaanse competitie of een speler die zonder club zit. Daardoor zijn de opties schaars. Het aantrekken van een speler zonder club is geen optie, omdat de nieuweling direct in te passen moet zijn voor Setien. Barça kreeg groen licht van de Spaanse bond en kon aan de slag. Abidal richtte zijn pijlen op de aanvallers uit LaLiga en kwam uit bij diverse kandidaten.

Topkandidaat was lange tijd Getafe-spits Ángel Rodriguez. Hij was afgelopen zaterdag nog trefzeker in het Camp Nou toen Barcelona met 2-1 won van de tegenstander van Ajax in de Europa League. Het aantrekken van de 32-jarige aanvaller bleek niet haalbaar. Na afloop van Barcelona - Getafe liet de bezoekende trainer Jose Bordalas weten dat hij ervan overtuigd is dat Rodriguez zijn club trouw blijft. “Op dit moment is hij een Getafe-speler. Ik heb de voorzitter gesproken en hij heeft mij laten weten dat er geen nieuws is. We zijn ervan overtuigd dat hij bij ons blijft. Wij hebben nog een hoop om voor te spelen”, zei hij tegen Marca. Het valt niet mee voor Abidal om buiten de transferperiode om een geschikte aanvaller op te pikken, daar de verkopende club geen vervanger meer mag aantrekken en dus niet happig is om medewerking te verlenen. Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Willian José (Real Sociedad) Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren (Real Betis) werden in verband gebracht met Barcelona, maar kwamen niet.

Martin Braithwaite heeft wel oren naar een tussentijdse overstap naar Barcelona. De 28-jarige aanvaller brak op jonge leeftijd door bij het Deense Esbjerg FB en vertrok in 2013 voor twee miljoen euro naar Toulouse. In Frankrijk presteerde hij vier seizoenen lang zeer behoorlijk. Na 136 competitiewedstrijden en 35 goals vertrok hij in 2017 voor 9,8 miljoen euro naar Middlesbrough. Zijn tijd in de Championship werd geen groot succes. Nadat hij tussendoor nog werd verhuurd aan Girondins Bordeaux, koos hij in januari vorig jaar voor een verhuurperiode bij het Spaanse CD Leganés. De huidige nummer negentien van LaLiga raakte overtuigd en hengelde hem afgelopen zomer voor vijf miljoen euro definitief binnen. In zijn contract werd een ontsnappingsclausule van achttien miljoen euro opgenomen en daar gaat Barcelona nu gebruik van maken. Braithwaite, 39-voudig international van Denemarken, is Legenés’ topscorer met zes doelpunten dit seizoen.

Volgens Mundo Deportivo kan de belangstelling niet los worden gezien van de zaakwaarnemer van Braithwaite, die door hetzelfde kantoor wordt vertegenwoordigd als Frenkie de Jong: HCM Sports Management. Het kantoor van Hasan Cetinkaya en Ali Dursun deed eerder al succesvol zaken met Barcelona, toen De Jong de overstap van Ajax naar de Spaanse grootmacht maakte. Barcelona bereikte maandag al een persoonlijk akkoord met de Deen. De Spaanse krant meldt dat Braithwaite er rekening mee houdt dat hij slechts voor veertien wedstrijden is aangetrokken en komende zomer weer verkocht gaat worden. Hij mag niet meer worden geregistreerd voor de Champions League, waardoor hij alleen in LaLiga mag uitkomen voor Barcelona. De Catalanen liggen immers al uit het Spaanse bekertoernooi.

Scoren deed hij ooit al in het Camp Nou. Het eerste doelpunt van Braithwaite in het shirt van Leganés maakte hij namelijk op 20 januari 2019. Nadat Dembélé de score had geopend, tekende de Deens international voor de gelijkmaker. Barcelona won de wedstrijd vorig jaar uiteindelijk met 3-1 door goals van Suárez en Messi. Volgens RAC1 wil Barcelona hem donderdag presenteren en aanstaande zaterdag maakt Braithwaite mogelijk al zijn debuut als het team van Setien bezoek krijgt van Eibar. Vervolgens staat de ontmoeting met Napoli op het programma, die aan de neus van de februari-aankoop voorbij gaat. Zondag 1 maart zal de Deen omcirkeld hebben in zijn agenda, want dan wacht de confrontatie met Real Madrid.

Macht van de sterkste

In Spanje wordt over het algemeen met afkeuring gekeken naar het handelen van Barcelona. De club had pech met de blessures van twee aanvallende sleutelspelers, maar koos er zelf voor om in januari Carles Pérez naar AS Roma te laten gaan. Bovendien werd de talentvolle spits Abel Ruiz verhuurd aan SC Braga met een verplichte koopoptie van acht miljoen euro. Leganés voelt zich in zijn hemd gezet. De degradatiekandidaat kan het vertrek van de clubtopscorer niet voorkomen doordat Barcelona de ontsnappingsclausule van twintig miljoen euro op tafel legt en de spits zelf graag de overstap naar het Camp Nou maakt. Dat de club in januari Marokkaans international Youssef En-Nesyri een transfer naar Sevilla gunde, maakt het des te pijnlijker voor Leganés, dat twintig miljoen euro overhield aan de verkoop van de 22-jarige aanvaller. Toen En-Nesyri werd verkocht had men bij Leganés in ieder geval Braithwaite nog achter de hand, zo was de gedachte. De club blijft over met Guido Carrillo, Roger Assale en Miguel Angel Guerrero. Geen van deze aanvallers maakte ook maar een doelpunt dit seizoen.