‘Ajax een van de gegadigden voor ‘potentiële Chelsea-ster’’

Samuel Iling-Junior wordt door Chelsea gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding. De kans is echter aanwezig dat Iling niet zijn definitieve doorbraak op Stamford Bridge zal beleven, aangezien de zestienjarige aanvaller beschikt over een aflopend contract en in de belangstelling staat van een aantal Europese topclubs. Volgens Football Insider is ook Ajax een van de gegadigden voor de jonge linksbuiten.

De Amsterdammers zouden, net als Bayern München, Paris Saint-Germain en Schalke 04, azen op de komst van de aanvaller, die overigens ook op de rechterflank uit de voeten kan. Clubs met belangstelling hoeven vanwege Ilings aflopende contract aankomende zomer enkel een opleidingsvergoeding te betalen om hem over te kunnen nemen.

Chelsea zou zich inmiddels ‘schrap zetten’ voor pogingen om Iling over te nemen. Een vertrek van de jongeling zou een flinke dreun zijn voor the Blues, aangezien hij naar verluidt wordt beschouwd als een ‘potentiële ster’. Het talent wordt in eigen land wel vergeleken met Callum Hudson-Odoi, die eveneens de jeugdopleiding van Chelsea doorliep en in de afgelopen seizoenen zijn doorbraak beleefde.

Ajax en Chelsea troffen elkaar onlangs overigens ook al aan de onderhandelingstafel, aangezien de Londenaren Hakim Ziyech na dit seizoen overnemen. De spelmaker maakt voor een bedrag van veertig miljoen, dat door bonussen nog met vier miljoen op kan lopen, de overstap naar de Premier League.