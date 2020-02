Ten Hag krijgt goed en slecht nieuws uit ziekenboeg voor bezoek aan Getafe

Ajax heeft woensdag het vliegtuig gepakt richting Spanje, waar de Amsterdammers donderdagavond om 18.55 uur aantreden tegen Getafe. Trainer Erik ten Hag kan voor dat duel niet beschikken over Noussair Mazraoui, zo maakt Ajax woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De vleugelverdediger raakte maandag geblesseerd in een wedstrijd van Jong Ajax en moet het Europa League-treffen aan zich voorbij laten gaan.

Ten Hag heeft wel weer de beschikking over Perr Schuurs. De centrale verdediger moest de wedstrijden tegen Vitesse en RKC Waalwijk aan zich voorbij laten gaan, maar is nu weer fit. Schuurs zal samen met Edson Álvarez gaan uitmaken wie de plek van de geblesseerde Joël Veltman in het hart van de verdediging in gaat vullen.

Naast Veltman ontbreken ook de al langer geblesseerden Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad in de selectie. Doelman André Onana zal eveneens niet spelen tegen Getafe, aangezien hij geschorst is. De Kameroener reist wel mee richting de voorstad van Madrid, zo maakt Ajax bekend.

Ajax en Getafe treffen elkaar donderdagavond voor de heenwedstrijd van hun Europa League-tweeluik in het Coliseum Alfonso Pérez. De return staat voor volgende week donderdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Het eerste fluitsignaal zal dan om 21.00 uur klinken.

De volledige selectie van Ajax:

Doel: Bruno Varela, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Edson Álvarez, Daley Blind, Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nicolás Tagliafico, Jurriën Timber

Middenveld:Donny van de Beek, Carel Eiting, Razvan Marin, Jurgen Ekkelenkamp

Ryan Gravenberch, Hakim Ziyech

Aanval: Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Lassina Traoré, Ryan Babel, Danilo