Ajax brengt halfjaarcijfers naar buiten en meldt nettowinst van 53 miljoen

Ajax heeft woensdag de halfjaarcijfers wereldkundig gemaakt. Over de eerste zes maanden van de jaargang 2019/20 is een nettowinst van 53 miljoen euro geboekt. Dat is een stijging van 32.7 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van het seizoen 2018/19. De verkoop van enkele topspelers vorig jaar heeft Ajax ook de nodige miljoenen opgeleverd.

De netto omzet van Ajax bedraagt 110,4 miljoen euro, een toename van 6,2 miljoen euro. De stijging is in dit geval veroorzaakt door de toegenomen commercie en de inkomsten uit tv-gelden. Tevens spelen het veroveren van de Johan Cruijff Schaal en de verkoop van seizoenkaarten, business-seats en skybox-plaatsen hierin een grote rol. Aan de andere kant zijn de bedrijfslasten met 16,4 miljoen euro gestegen naar een totaalbedrag van 93,1 miljoen euro. De oplopende spelerssalarissen hebben hier een groot aandeel in.

Het saldo vergoedingssommen laat een positief resultaat zien van 54 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door de verkoop van Matthijs de Ligt aan Juventus en Kasper Dolberg aan OGC Nice. Het totale eigen vermogen van Ajax is met 51,7 miljoen euro gestegen naar een totaalsom van 261,7 miljoen euro. Het eigen vermogen is 63,6 procent van de balanstotaal, waarbij leaseverplichtingen niet zijn meegerekend.

Ajax meldt verder dat er momenteel 68 contractspelers op de loonlijst staan in Amsterdam. De A-selectie van trainer Erik ten Hag bestaat uit 27 spelers. Zes spelers worden momenteel verhuurd, terwijl de jeugdafdeling 35 spelers met een contract herbergt. Bij de vrouwenafdeling van de koploper in de Eredivisie beschikken 22 speelsters over een profcontract.