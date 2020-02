Swart tipt Ajax: ‘Haal hem terug, dan zul je zien dat hij het grandioos doet'

Het belooft een drukke transferzomer te worden voor Ajax. De Amsterdammers gaan Hakim Ziyech verliezen aan Chelsea, terwijl daar tegenover in ieder geval de komst van Antony van São Paulo lijkt te staan. Als het aan Sjaak Swart ligt, haalt Ajax komende zomer met Davy Klaassen een oude bekende terug naar de Johan Cruijff ArenA.

“Die zou ik ogenblikkelijk terughalen. Haal jij Davy maar terug, dan zul je zien dat hij het grandioos doet. Davy is een typische Ajax-speler, honderd procent. En een aanvoerder. Hij heeft het fantastisch gedaan bij Ajax en is fit”, stelt Swart in de voetbalpodcast van De Telegraaf. Ajax verkocht Klaassen in de zomer van 2017 voor 27 miljoen euro aan Everton, maar in Engeland kende de 26-jarige middenvelder een uiterst tegenvallend jaar.

Anderhalf jaar geleden maakte Klaassen de overstap naar Werder Bremen, waar hij vorig seizoen indruk maakte. De huidige jaargang verloopt voor de Noord-Duitse club moeizamer, daar er gestreden wordt tegen degradatie uit de Bundesliga. Klaassen was in dit seizoen in 25 wedstrijden goed voor 5 doelpunten en 5 assists. Swart is iets minder enthousiast over Antony. "Het wordt weer een Braziliaan. Ik vind dat we er op het ogenblik genoeg uit Zuid-Amerika hebben. Er moet nu ook eens gedacht worden aan Nederlandse jongens.”

In Studio Voetbal werd de naam van Mohamed Ihattaren gelinkt aan Ajax. Ook Swart is wel te spreken over de PSV’er. “Het is een mooie voetballer. Het ligt eraan wat hij wil. Qua voetbal vind ik hem net zo'n speler als Martin Ödegaard. Dat is ook zo'n type die vanaf rechts kan spelen en op tien kan.”