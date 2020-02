Van Persie schat kans van Ajax in: ‘Ze zijn er op een lullige manier uitgegaan'

De Europa League wordt komende donderdag hervat met de zestiende finales. Naast Ajax en AZ zitten ook onder meer Manchester United en Arsenal, de voormalig werkgevers van Robin van Persie, nog in het toernooi. De oud-aanvaller gaat in onderstaande video in op de kansen van Ajax, AZ, Manchester United en Arsenal voor de eindzege in de Europa League.