Mino Raiola: ‘Ik dacht dat mijn interview vrij onschuldig was’

Mino Raiola en Ole Gunnar Solskjaer lagen de afgelopen dagen via de media overhoop. De Noorse manager van Manchester United zei dat ‘Paul Pogba onze speler en niet die van Raiola is’, wat tot een woedende reactie van de belangenbehartiger op Instagram leidde. Raiola zegt nu in gesprek met Sky Sports dat hij contact gaat opnemen met Solskjaer, maar dat er ‘niks serieus’ aan de hand is.

Sinds de Instagram-post van afgelopen maandag heeft Raiola nog geen contact gehad met Solskjaer of Ed Woodward. “Nee, maar ik zal binnenkort wel contact zoeken met Ole. Er is niks serieus aan de hand. Ik wilde me ook absoluut niet respectloos uitlaten richten hem of de club. Aangezien ik spelers bij Manchester United heb, wil ik alleen maar het beste voor het team en de club. Ik heb niks tegen Ole en ik denk dat hij ook niks tegen mij heeft. Het enige dat ik zeg, is dat ik denk dat het niet de juiste reactie was om te zeggen dat Paul eigendom is van Manchester United”, zo geeft Raiola te kennen.

“Ik wilde alleen reageren op iedereen die beweert dat je als werkgever eigenaar van een speler bent en daarmee alles met hem kan doen”, gaat de belangenbehartiger verder. “De toewijding van Paul voor de club is enorm, daar bestaat geen twijfel over. Hij heeft nog een contract en hoopt zo snel mogelijk weer fit te zijn, zodat hij een positieve bijdrage kan leveren tot het einde van het seizoen. Op dit moment wordt er niet gesproken over de toekomst van Paul, omdat hij alleen maar bezig is met Manchester United en zijn contract respecteert. Iedereen maakt zich zorgen over dat Paul vertrekt, maar ik maak me geen zorgen.”

Het contract van Pogba bij Manchester United loopt nog tot medio 2021 en hij werd recent gelinkt aan onder meer Real Madrid en Juventus. “We staan open voor gesprekken als hij terug is van zijn blessure. Nu is er een contract en het enige waar hij zich op focust, is weer fit worden. Als zaakwaarnemer voer ik natuurlijk gesprekken over de toekomst van een speler, of hij bijvoorbeeld nog voorkomt in de plannen van een manager. Daar is niks geks aan. Ik dacht dat mijn interview vrij onschuldig was.”

Raiola zei onlangs dat ‘Pogba wellicht ooit terugkeert naar Italië, omdat het land zijn tweede thuis is’. “Ik zei niet dat het volgend jaar of het jaar erna zou zijn. Je weet nooit of hij zal terugkeren. Voor een speler als Paul kan er niet heel veel belangstelling zijn, omdat weinig clubs hem kunnen betalen. Er zijn momenteel geen gesprekken met andere clubs over Paul”, aldus Raiola, die in zijn Instagram-post beweerde dat Solskjaer ‘zich meer zorgen moet maken dan Pogba’. “Voor Manchester United is het belangrijker om de Champions League te behalen. Ook dat is uit de context getrokken en groter gemaakt dan het is.”

“Ik was me er niet bewust van dat Manchester United een wedstrijd speelde, dus het was niet de bedoeling om de boel op scherp te zetten. De timing was misschien niet heel gelukkig. Mijn woorden zijn uit de context gehaald en het was wellicht ook niet het beste platform om dit alles te bespreken”, besluit Raiola. Mathias Pogba laat in gesprek met El Chiringuito overigens geen misverstand bestaan over de intenties van zijn broer. “Iedereen weet dat Paul Manchester United wil verlaten, hij wil Champions League-voetbal spelen en titels winnen. We weten allemaal dat dit niet gaat gebeuren bij Manchester United. Het is afwachten wat er komende zomer gaat gebeuren.”