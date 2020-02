Klopp geïrriteerd: ‘Ze hadden het op hem gemunt, dat was wel duidelijk’

Liverpool ging dinsdagavond in het Wanda Metropolitano met 1-0 onderuit tegen Atlético Madrid. Sadio Mané maakte de negentig minuten niet vol bij the Reds en werd door manager Jürgen Klopp in de rust naar de kant gehaald. Dat had alles te maken met de gele kaart die de Senegalese aanvaller al in de eerste helft ontving van scheidsrechter Szymon Marciniak.

Mané kreeg een gele kaart voor een overtreding op Sime Vrasjko en ging voor rust nog eens in de fout, waardoor de spelers van Atlético Madrid zich massaal tot Marciniak wendden. “Ze hadden het op Mané gemunt, dat was wel duidelijk. Ze wilden dat hij zijn tweede gele kaart zou krijgen. Je moet als scheidsrechter heel sterk in je schoenen staan in zo’n atmosfeer. In de eerste dertig minuten gingen er al drie spelers naar de grond, zonder enige redenen. Dat neem ik niemand kwalijk, het is prima”, geeft Klopp te kennen in gesprek met BT Sport.

“Ik was bang dat een tegenstander van Sadio al naar de grond zou gaan als hij diep ademhaalde”, gaat de Duitse manager van Liverpool verder. “We staan 1-0 achter en hebben de langste rust, dus dat zullen we gebruiken. Welcome to Anfield, het is nog niet over. We hebben het al eerder over de kracht van Anfield en de invloed van een stadion gehad, dat heb je hier ook kunnen zien. Het hele stadion wilde een resultaat, ze speelden niet sensationeel. Maar ze hebben wel een resultaat en daar zijn ze op het moment blij mee.”

“In dit stadion moet je constant langs het tankstation om intensiteit in de wedstrijd te blijven leggen. We rijden maar met één tank. Ik weet niet zeker of Diego (Simeone, red.) veel van de wedstrijd gezien heeft, omdat hij constant met het publiek bezig was”, stelt Klopp. “Dit was het gevecht dat we hadden verwacht. Het ontbrak ons aan scherpte in de laatste fase. Zij verdedigden met alles wat ze hadden, de defensie van hen was ongelofelijk.”