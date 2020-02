Ron Jans verbaasd door MLSPA: ‘Ik ben dan benieuwd wat ik wél heb gedaan’

De Amerikaanse spelersvakbond reageerde dinsdag verbaasd op de uitlatingen van Ron Jans, die tegenover Nederlandse media uitgebreid zijn verhaal deed over de reden van zijn vertrek bij FC Cincinnati. Volgens Jans had het ondezoek alles te maken met het feit dat hij het woord ‘nigger’ had meegezongen met een rapnummer in de kleedkamer. De MLS Players Association voerde andere redenen aan voor het onderzoek naar de trainer en bracht een krachtig statement naar buiten. Jans baalt van de gang van zaken. “Het versterkt het gevoel dat hier niet tegen te vechten valt.”

"We zijn ongelooflijk teleurgesteld door de pogingen de laatste dagen om de publieke opinie te manipuleren, met onjuiste verhalen en strategisch lekken naar de media. Zo is bijvoorbeeld het verhaal dat het zou gaan om het meezingen van een lied volledig onjuist, ondanks de recente uitlatingen van de voormalig coach", zo liet Bob Foose, directeur van de spelersvakbond MLSPA, weten in een persbericht.

Assistent-trainers Ron Jans richten zich met Cincinnati alleen op het voetbal

Jans beseft dat de hele situatie zijn reputatie beschadigt. Hoe hij denkt over de aantijging dat het onderzoek niet ging om het meezingen van het in de Verenigde Staten omstreden n-woord? “Ik ben dan benieuwd wat ik wél heb gedaan”, zegt Jans tegenover De Telegraaf. “Als ze dingen niet geloven, wat moet je dan? Daar heb ik zelf ook het antwoord niet op.” Jans wordt verweten dat hij strategisch heeft gelekt via de pers. Dat wordt door de trainer ontkend. “Ik ben altijd zo, dat ik de pers zoveel mogelijk antwoorden geef en volgens mij is dat netjes gebeurd. Niet strategisch. Ik ga hier verder niet tegen strijden en niet op in, want ze zullen het mij toch blijven verwijten.”

Jans zegt geen zin te hebben om zichzelf steeds te moeten verdedigen. “Bij de spelersvakbond had ik ook het gevoel dat ze hierop uit waren”, zo zegt de vertrokken trainer. "Als zij dat vinden, dan is daar moeilijk iets tegenin te brengen. Het enige wat je kan hopen, is dat alles dan maar bij de feiten wordt gehouden. Maar volgens mij verschillen wij over de feiten dan van mening.” Jans zal in de toekomst niet meer in de Major League Soccer werken. “Ik ga niet meer terug en ik denk ook niet dat de MLS blij is als ik zou terugkomen.”

Gerard Nijkamp, technisch directeur van FC Cincinnati, baalt ook van de ontstane situatie. Tegenover FOX Sports laat hij weten dat de situatie rondom Jans met alle spelers individeel besproken is. “En daaruit is gebleken dat er meerdere spelers waren die moeite hadden met de manier van werken van Ron", aldus Nijkamp, doelend op de teksten die Jans heeft uitgesproken en racistisch werden opgevat door verschillende spelers. “In Nederland kunnen we daar een beetje om lachen: waar hebben we het over? Maar in Amerika is er een andere cultuur. De zaken die hier spelen, maken het gevoelig en complex. Mensen reageren zoals ze reageren."