Stanley Menzo ziet ‘vergrootglas’ bij Ajax: ‘Jullie blazen zijn fouten op’

Voor Ajax staat donderdagavond de heenwedstrijd tegen Getafe in de tweede ronde van de Europa League op het programma. Trainer Erik ten Hag kan in Spanje geen beroep doen op André Onana, die een schorsing uitzit. Om die reden zal Bruno Varela het doel verdedigen en Stanley Menzo heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de 25-jarige sluitpost.

“De media leggen hem onder een vergrootglas. Dat is wat er gebeurt, toch? Jullie blazen die 7-2 en zijn fouten tijdens Jong FC Utrecht-Jong Ajax op”, begint Menzo in gesprek met De Telegraaf. De oud-doelman krijgt vervolgens de vraag of het niet normaal is dat er nu extra op hem gelet wordt. “Dat is heel normaal, maar je kunt het zo vergroten als je zelf wilt. Hij speelde slecht tegen Jong FC Utrecht. Dat is duidelijk. Maar hij is de tweede keeper van Ajax. Dat ben je niet zomaar, dan kun je echt wel wat.”

“Je moet het totaalplaatje bekijken. Hoe ligt hij in de groep? Hoe traint hij? Welk vertrouwen krijgt hij van de ploeg? Aan de hand daarvan maak je als trainer jouw keuzes. Maar er wordt van buitenaf – zonder kennis van zaken – de vraag gesteld of hij wel moet spelen”, gaat de oud-doelman verder. Varela kende onlangs geen gelukkig optreden met Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (7-2 nederlaag), maar Menzo benadrukt dat ‘iedere keeper én speler’ fouten maken. “Bruno heeft tegen FC Utrecht niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat is voor elke slager duidelijk. Maar hij moet daar zo snel mogelijk overheen stappen, op zijn eigen kwaliteiten vertrouwen en dóór.”

“Hij zal niet alles meekrijgen wat er in de media wordt gezegd en geschreven. Dat helpt bij het afsluiten voor randzaken en bezig zijn met wat hij moet doen”, stelt Menzo, die hoopt dat Varela in Getafe ‘iedereen verrast’ en de ‘nare smaak’ van de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht kan wegspoelen. “Het gaat erom dat hij dát niveau haalt waarom Ajax hem heeft binnengehaald. Ik vind het verstandig dat Erik ten Hag na Ajax-RKC al heeft uitgesproken dat Varela keept. Hij heeft waarschijnlijk geconstateerd dat Bruno goed met de druk omgaat.”