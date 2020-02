Kraay junior gelooft zijn ogen niet: ‘De beste ter wereld? Hij is aardig op weg’

Erling Braut Haaland schitterde dinsdagavond wederom namens Borussia Dortmund. De negentienjarige spits wist twee keer te scoren tegen Paris Saint-Germain en was daarom hoofdverantwoordelijk voor de 2-1 zege van de Duitsers in de achtste finale van de Champions League. Hans Kraay junior is diep onder de indruk van de jonge goaltjesdief.

"Zijn eerste balcontact is zo verschrikkelijk goed. Een lange speler kan weleens snel zijn, maar niet op de eerste vijf meter. Maar hij is ook op de eerste vijf meter bloedjesnel. Hij is zo kil voor de goal, dat kan iedereen zien. Lange jongens moeten vaak even op gang te komen, maar hij hoeft helemaal niet op gang te komen", oordeelt de oud-voetballer dinsdagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports.

"Ik kan wel zeggen: een echte spits raakt niet in de war en gaat toch niet zo (met de handen in het haar, red.) staan. Ik heb Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld nog nooit zo zien staan. Dus als je een kans mist, moet je niet doen alsof het geen kans is. Maar dat hebben we bij hem nog niet kunnen zien, want hij schiet ze er allemaal in", aldus Kraay junior, die nog wel even wil afwachten of Haaland uit gaat groeien tot de beste spits ter wereld.

"Hij is aardig op weg. Robert Lewandowksi is qua killen de beste gebleken. Lionel Messi gaan we over een halfjaar weer afschrijven en komt weer terug, Cristiano Ronaldo gaan we afschrijven en komt terug... Je bedoelt een echte nummer negen? Nou, hij is hard op weg om een klein beetje in de nek te hijgen van Lewandowski", besluit de analist over de spits van Bayern München.