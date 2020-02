Jongensdroom Haaland houdt aan met dubbelslag tegen PSG

Borussia Dortmund heeft dinsdagavond de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League weten te winnen. Grote man aan de kant van de Duitsers was wederom Erling Braut Haaland, die zijn ploeg met twee doelpunten een 2-1 overwinning bezorgde. Neymar was trefzeker aan de kant van les Parisiens, die zo wel een waardevolle uitgoal mee naar huis nemen. De twee ploegen treffen elkaar op 11 maart in het Parc des Princes voor de return.

Neymar maakte zijn rentree aan de kant van de bezoekers en het was de Braziliaan die in een rommelige openingsfase voor het eerste doelgevaar zorgde. De sterspeler van les Parisiens mocht na tien minuten spelen op een meter of twintig van het doel aanleggen voor een vrije trap en hij stuurde zijn poging vlak langs het doel van Roman Bürki. Dortmund leek vervolgens wakker te schrikken van dit waarschuwingsschot en de gevaarlijkste kansen waren in het restant van het eerste bedrijf voor de thuisploeg.

De eerste mogelijkheid kwam een paar minuten na de poging van Neymar, toen Haaland een corner uitverdedigde en Dortmund met zes man richting het doel van Keylor Navas stormde. Doordat Jadon Sancho echter de verkeerde keuze maakte, leverde deze uitbraak niets op. Sancho zag een kwartier later ook een schot gekeerd worden door Navas, terwijl Haaland eveneens een kans kreeg. De jonge Noor zag zijn uithaal echter in het zijnet eindigen, waardoor er met een gelijke stand gerust werd.

De eerste 25 minuten na de rust viel er behalve een uithaal van Kylian Mbappé weinig gevaar waar te nemen voor beide doelen. Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok kwam het duel echter volledig tot ontbranding toen Haaland de bal met een gelukje meekreeg in de zestien en Navas verschalkte voor de openingstreffer. PSG kwam dik vijf minuten later echter weer langszij via Neymar, die tot dat moment een weinig gelukkige indruk maakte. De Braziliaan stond echter op de goede plek om een voorzet van Mbappé binnen te werken en hij bezorgde PSG daarmee de zo belangrijke uitgoal.

Lang konden de bezoekers hier niet van genieten, want twee minuten later lag de bal weer achter Navas. Invaller Giovanni Reyna vond Haaland op een meter of drie buiten de zestien, waarna de jonge Noor met een onbedaarlijke knal de 2-1 in het doel kegelde. In de laatste tien minuten waren er nog twee goede kansen voor PSG om langszij te komen. Een schot van Neymar eindigde echter op de kruising, waarna in de slotminuut een kopbal van Thiago Silva net over het doel van Bürki ging. Naast de nederlaag kregen de bezoekers in de slotfase overigens nog twee dompers te incasseren toen Marco Verratti en Thomas Meunier gele kaarten incasseerden, waarmee zij geschorst zijn voor de return.