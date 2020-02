Liverpool aast op jeugdig duo van Arsenal

Lukas Podolski heeft in januari een aanbieding van Hertha BSC naast zich neergelegd. De routinier gaf er de voorkeur aan om bij Alanyaspor terug te keren in de Turkse Süper Lig. (Diverse Duitse media)

Bayern München is nog altijd bezig met de komst van Leroy Sané. Manchester City overweegt om mee te werken aan een vertrek van de aanvaller, maar zou dan wel graag Serge Gnabry de omgekeerde weg zien bewandelen. (The Sun)

Juventus is op zoek naar een alternatief voor Alex Sandro op de linksbackpositie. Chelsea-verdediger Emerson Palmieri staat momenteel bovenaan het verlanglijstje in Turijn. (Calciomercato)