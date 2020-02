MLSPA haalt keihard uit naar ‘manipulatieve’ Ron Jans

Ron Jans stapte dinsdag op bij het Amerikaanse FC Cincinnati nadat er een onderzoek was ingesteld door de Major League Soccer (MLS). De trainer zou bij het meezingen van een liedje in de kleedkamer het n-woord hebben gebruikt en dit woord ligt zeer gevoelig in de Verenigde Staten. Bob Foose, directeur van de spelersvakbond van de MLS (MLSPA), haalt in een statement hard uit naar Jans, die een volledig verkeerd beeld zou hebben geschetst van de situatie.

"We zijn ongelooflijk teleurgesteld door de pogingen de laatste dagen om de publieke opinie te manipuleren, met onjuiste verhalen en strategisch lekken naar de media. Zo is bijvoorbeeld het verhaal dat het zou gaan om het meezingen van een lied volledig onjuist, ondanks de recente uitlatingen van de voormalig coach", zo klinkt het fel in een persbericht.

Statement from MLSPA Executive Director @BobFoose on the ongoing situation with FC Cincinnati: pic.twitter.com/iib3BYfv8l — MLSPA (@MLSPA) February 18, 2020

"Het is ook onjuist dat er een klacht zou zijn ingediend door één of meerdere spelers. Deze bewust gedeelde onwaarheden hebben bijgedragen aan een giftige sfeer en voor een verdere betreurenswaardige misbruik van spelers. Dit waren overduidelijke pogingen om de waarheid te manipuleren én om degenen te intimideren die onacceptabel gedrag aan de kaak stellen."

"We hopen dat FC Cincinnati gaat leren van deze fouten en vanaf heden een nieuwe koers gaat varen. Een koers waarbij alle spelers, de huidige spelers en ex-spelers, eerlijk en met respect worden behandeld", zo besluit men. Na het opstappen van Jans neemt Yoann Damet de honneurs tijdelijk waar. Algemeen directeur Gerard Nijkamp is nu op zoek naar een nieuwe trainer.