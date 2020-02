PSG gaat zonder Bakker strijd aan met superduo Borussia Dortmund

Mitchel Bakker aanschouwt de kraker in het Signal Iduna Park tussen Borussia Dortmund en zijn werkgever Paris Saint-Germain dinsdagavond voor de tv. De verdediger, die afgelopen weekend tegen Amiens in de Ligue 1 debuteerde namens les Parisiens, maakt geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie van trainer Thomas Tuchel en is zodoende niet meegereisd naar Dortmund.

De linksbackpositie wordt tegen die Borussen ingevuld door Layvin Kurzawa. Tuchel kiest verder voor de verwachte namen en heeft onder meer weer de beschikking over Neymar. Mauro Icardi begint wel op de bank, net als collega-spits Edinson Cavani.

Lucien Favre heeft kiest bij de thuisploeg voor het superduo Jadon Sancho en Erling Braut Haaland. De twee jongelingen vormen samen met Thorgan Hazard de aanval, aangezien aanvoerder Marco Reus al langere tijd ontbreekt vanwege een blessure. Op het middenveld is ook Julian Brandt niet van de partij vanwege fysieke klachten. Zijn plek wordt overgenomen door Emre Can, die eerder op de dinsdagavond kreeg te horen dat de koopoptie in zijn huurovereenkomst al geactiveerd is.

Het eerste fluitsignaal in Dortmund zal om 21.00 uur klinken. De return tussen de twee clubs staat over drie weken op het programma. PSG ontvangt de Duitsers op woensdag 11 maart in het Parc des Princes.

Opstelling Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Marquinhos, Verratti, Gueye; Di María, Mbappé, Neymar.