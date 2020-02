Wijnaldum en Van Dijk hervatten CL-jacht; Atlético mist topaankoop

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum staan dinsdagavond in de basis bij Liverpool als de club het opneemt tegen Atlético Madrid. De Engelse grootmacht hervat in het Wanda Metropolitano de jacht op prolongatie van de Champions League. Bij de Madrilenen ontbreekt onder anderen topaankoop João Félix vanwege ziekte.

Manager Jürgen Klopp won vorig seizoen de Champions League met Liverpool en ook dit seizoen is de Engelse topclub topfavoriet. In de achtste finales moet echter wel eerst afgerekend worden met Atlético. Van Dijk vormt achterin bij Liverpool een centraal duo met Joe Gomez. Wijnaldum is terug te vinden op het middenveld samen met Fabinho en Jordan Henderson.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Lemar; Correa, Morata.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino.