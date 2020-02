Ruud Gullit leeft mee met landgenoot: ‘Hij zal de Ballon d’Or nooit winnen’

Virgil van Dijk gold eind vorig jaar als een van de grote favorieten voor de winst van de Ballon d’Or. De verdediger van Liverpool moest de trofee echter met slechts een kleine achterstand aan Lionel Messi laten en de Player of the Year-award van Europese voetbalbond UEFA werd daarmee de enige belangrijke individuele prijs die hij mee naar huis mocht nemen. Ruud Gullit vreest dat het er niet meer van gaat komen voor zijn landgenoot.

“De boodschap bij de Ballon d’Or is dat hij hem nooit zal winnen”, legt Gullit uit voor de camera van JOE. De oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan is het hier overigens niet mee eens: “Ik vind dat hij wel had moeten winnen. Maar weet je, je kan ook niet zeggen dat Messi het niet verdiende. Als er echter ooit een moment was om een verdediger te belonen, was dat dit jaar.”

Gullit: 'Van Dijk is de sleutel tot het succes van Liverpool'

Het verbaast Gullit niet dat er uiteindelijk een aanvaller met de prijs aan de haal is gegaan: “Arrigo Sacchi (zijn oude trainer bij AC Milan, red.) heeft al een keer gezegd dat Van Dijk niet kan winnen, omdat de prijs dan eerder al naar Franco Baresi had moeten gaan. Als Baresi niet gewonnen heeft, waarom Van Dijk dan wel? Dat is wat hij zei.”

“Hij heeft niet gezegd dat Van Dijk het niet verdiende, maar hij zei wel dat ze de prijs nooit aan een verdediger gaan geven. Dat was zijn boodschap en dat is jammer. Daarom is het wat mij betreft net alsof er gezegd wordt: ‘Kijk, je zal nooit meer een serieuze kanshebber voor de Ballon d’Or zijn.’” Messi mocht met zijn eindwinst zijn zesde Gouden Bal in zijn prijzenkast bijzetten en is daarmee recordhouder. Cristiano Ronaldo volgt hem op de hielen met vijf Ballons d’Or.