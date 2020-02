Van Persie heeft advies voor Manchester United en wijst naar Solskjaer

Robin van Persie vindt dat Ole Gunnar Solskjaer de tijd moet krijgen om te bouwen aan een goed team bij Manchester United. Volgens de oud-speler van the Red Devils is de Premier League-club toe aan stabiliteit. In onderstaande video van DAZN laat de voormalig Oranje-international weten dat ook Sir Alex Ferguson veel tijd nodig had om succes te boeken.