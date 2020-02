Jans: ‘Ik begreep van de advocaten dat het er niet positief voor stond’

Ron Jans baalt stevig van zijn vertrek bij FC Cincinnati. Dinsdag werd bekend dat de trainer zijn ontslag heeft ingediend nadat hij werd beschuldigd van racisme. Jans had in de kleedkamer een deel van een rapnummer meegezongen waarin het omstreden woord ‘Nigger’ in voorkwam. De Major League Soccer stelde een onderzoek in, maar op de uitslag wilde Jans niet wachten. Hij heeft maandagavond (Amerikaanse tijd) zijn ontslag ingediend. Jans kreeg namelijk het gevoel dat er geen weg meer terug was.

Jans werd tijdens het onderzoek weggehouden van de spelersgroep. “Dit is zo enorm jammer, ik had echt een heel mooie tijd, maar in een paar dagen slaat álles om”, reageert Jans in gesprek met De Telegraaf. “Gedurende het onderzoek krijg je dingen mee en bekruipt je het besef, dat áls je terugkeert, de kleedkamer misschien verdeeld is en dat je niet weet wie je nog kunt vertrouwen. De club en ik hebben besloten dat dit daarom de beste oplossing is, omdat ik niet meer kan werken zoals ik graag had willen doen. Er werden tijdens het onderzoek ook nog een aantal dingen aangehaald waarvan ik dacht: nou… kom zeg, daar zit echt helemaal niets achter.”

Het contract van Jans in Ohio liep nog een jaar door. De uitkomst van het onderzoek lijkt voor hem niet nog meer gevolgen te hebben. “Omdat ik terugtreed, is dat nu niet meer van belang zo heb ik begrepen”, aldus de trainer. “Al weet ik er het fijne niet van. Dit is echter al vervelend genoeg. Maar wat dat betreft, denk ik dat het ergste wel achter de rug is. Ik ben wel een poosje aangeslagen geweest. Ik begreep van de advocaten dat het er in ieder geval niet positief voor stond.”

Jans zegt dat hij zijn plotselinge vertrek niet had zien aankomen. “Het is een heel lastige situatie, maar ik voel me sterk”, zo legt hij uit aan de krant. “Bij het leven horen ook tegenslagen en dit is er één. Maar daar kom ik wel weer overheen, hoor. Ik ben thuis, bij mijn vrouw van harte welkom en volgens mij in Nederland zelf ook. Ik heb zoveel steun en mooie berichten ontvangen, echt honderden. Ik zag pas ergens voorbijkomen dat Nederlanders heel tevreden zijn over het leven in ons land. Dat ben ik zelf ook. Wat dat betreft, kom ik ook weer thuis.”