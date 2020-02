Mino Raiola haalt in cynische tirade hard uit naar Gary Neville

Gary Neville zei na de uitwedstrijd van Manchester United tegen Chelsea dat the Red Devils nooit meer zaken moesten doen met Mino Raiola, nadat laatstgenoemde op Instagram hard had uitgehaald naar manager Ole Gunnar Solskjaer. De Noorse keuzeheer zei dat Paul Pogba 'onze speler is en niet die van Mino'. Raiola liet vervolgens fijntjes weten dat Pogba ook zeker geen 'eigendom' is van Solskjaer, wat weer slecht viel bij Neville.

Raiola reageert op zijn beurt schamper op de teksten van Neville, die zijn uitspraken deed als analist van Sky Sports. "Heeft hij dat gezegd? Zo, Neville weet wel heel veel van voetbal", verklaart de zaakwaarnemer van Pogba in gesprek met talkSPORT. "Ik ben verrast dat zijn Salford City (een club waar Neville bestuurslid van is, red.) nog niet in de Premier League speelt. Hij zou bestuurder bij Manchester United moeten worden! Misschien moet hij ze maar om een baan vragen. Het boeit me totaal niet wat Neville zegt."

Ole Gunnar Solskjær over Mino Raiola: 'Mensen kunnen zeggen wat ze willen op social media'

De harde woorden richting Solskjaer komen eveneens ter sprake. Raiola heeft ook in dit geval een duidelijke mening. "Solskjaer zegt dat Pogba eigendom is van Manchester United en daar heb ik principiële problemen mee. Zo ligt het gewoon niet, hij is werknemer en zeker geen eigendom. Dat betekent dat ik een mening mag ventileren over de situatie en dat ik het recht heb om mijn speler te vertegenwoordigen." Om presentator Jim White vervolgens een duidelijke boodschap mee te geven. "Als je dat niet leuk vindt, dan is dat jouw probleem."

Raiola benadrukt daarnaast dat hij nog nooit over Solskjaer in de media heeft gesproken. "Maar hij heeft het wel constant over mij in de Engelse pers. Is het niet over Erling Braut Haaland, dan gaat het wel over over de blessure en de operatie van Pogba. Hij praat altijd over mij, niet andersom", zo besluit de verontwaardigde belangenbehartiger zijn relaas over Manchester United.