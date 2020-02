Arsenal maakt melding van deal met Dinamo Zagreb over jeugdexponent

Robbie Burton is niet langer speler van Arsenal. De twintigjarige middenvelder maakt per direct de overstap naar Dinamo Zagreb, zo maakt de Londense club dinsdag wereldkundig. De Kroaten zijn bezig met de werkvergunning voor Burton, zodat de kersverse aanwinst zo snel mogelijk speelgerechtigd is. Over de transfersom worden geen mededelingen gedaan.

Burton kwam al op zijn zesde in de jeugdopleiding van Arsenal terecht. In 2018 tekende de jonge middenvelder zijn eerste profcontract bij the Gunners. Sindsdien kwam de Engelsman tot 25 wedstrijden in Arsenal Onder-23, met daarin 8 doelpunten. Burton droeg dit seizoen achtmaal de aanvoerdersband.

Een definitieve overstap naar de hoofdmacht van Arsenal blijft door de tussentijdse transfer naar Dinamo Zagreb dus uit. In de voorbereiding op deze jaargang kwam Burton wel tot twee optredens in vriendschappelijk verband. Op de International Champions Cup had hij een basisplaats tegen Colorado Rapids. In het duel met Bayern München volgde een invalbeurt. In het EFL-Cup duel met Nottingham Forest werd Burton opgenomen in de wedstrijdselectie, al bleef speeltijd uit.