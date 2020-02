Dest vertoonde ‘vreemd gedrag’: ‘We hebben zijn vader vaak op bezoek gehad’

Sergiño Dest staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München, zo wist De Telegraaf onlangs te melden. Mocht de verdediger annex middenvelder inderdaad naar Duitsland vertrekken, dan komt een einde aan een jarenlang verblijf bij Ajax. Verschillende insiders analyseren de opmars van Dest binnen de gelederen van de Amsterdamse club.

"Op bepaalde vlakken was Sergiño, toen ik hem onder mijn hoede had, ongeschikt voor profvoetbal. Vooral in het mentale deel", vertelt voormalig jeugdcoach Gery Vink aan Voetbal International. "Hij vertoonde destijds vreemd gedrag. Als we allemaal witte sokken droegen, deed Sergiño expres zwarte aan. We hebben zijn vader vaak op bezoek gehad om te praten over zijn gedrag."

Volgens Vink heeft Dest in de jeugdopleiding van Ajax altijd zijn eigen weg gevolgd. "Ook als dit tot problemen leidde. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat hij nu stoïcijns en onverstoorbaar is en totaal geen last heeft van druk." Hoofd opleidingen Saïd Ouaali omschrijft Dest als ‘onverstoorbaar en zelfbewust’. "Al die karaktertrekken zorgen er ook voor dat Sergiño stressvrij is en geen podiumvrees kent. Hij is niet bang om fouten te maken. Sergiño blinkt uit in explosiviteit in combinatie met technische vaardigheden."

Michael Reiziger, die Dest meemaakte bij Jong Ajax, is ook overwegend positief over de progressie die de jongeling heeft geboekt. "Hij bewijst keer op keer snel een hoger niveau aan te kunnen." Reiziger benadrukt dat Dest niet altijd voorbeeldig gedrag vertoonde. "We hebben best wel wat werk aan hem gehad, maar uiteindelijk heeft hij het helemaal zelf gedaan. Hij mag vooral trots zijn op zichzelf."