Clattenburg snapt niets van Taylor: ‘Dan had Maguire zeker rood gekregen’

Er was veel te doen om Harry Maguire in het uitduel van Manchester United met Chelsea (0-2) van maandagavond. De verdediger ontsnapte aan een rode kaart na een trappende beweging in het kruis van Michy Batshuayi. Later in de wedstrijd kwam de mandekker tot scoren, tot frustratie van alles en iedereen bij Chelsea. Mark Clattenburg, jarenlang actief als scheidsrechter in de Premier League, vindt dat Maguire van het veld had moeten worden gestuurd.

"Maguire had nooit meer op het veld mogen staan om te scoren na zijn trap richting Batshuayi", geeft Clattenburg scheidsrechter Antony Taylor mee in zijn column voor de Daily Mail. "In eerste instantie wilde ik Maguire nog verdedigen, doordat ik dacht dat hij de aanvaller van Chelsea raakte in zijn jacht op de bal. Maar uit de beelden blijkt dat Maguire duidelijk een tweede beweging maakt naar Batshuayi die zeker te voorkomen was. Hij stampt duidelijk in zijn lies en dat had een rode kaart moeten opleveren."

Clattenburg brengt uiteraard de inzet van de VAR ter sprake. "Ze zagen het niet als een fout van Taylor, wat ons brengt bij de inconsequentie van het hele verhaal." Een ander voorbeeld omtrent Taylor wordt door hem in herinnering geroepen. "Laten we de overtreding van Heung-min Son op Antonio Rüdiger in december niet vergeten, dat had veel weg van de overtreding van Maguire op Batshuayi."

In de optiek van Clattenburg had Taylor even naar het scherm langs het veld op Stamford Bridge moeten lopen om de situatie nog eens goed te analyseren. "Ik weet zeker dat hij Maguire dan van het veld had gestuurd. Wat betreft de gele kaart voor Willian, dat was een duidelijke schwalbe." Chelsea klaagde ook over de twee afgekeurde doelpunten. De treffer van Kurt Zouma werd geannuleerd wegens een duw van César Azpilicueta op David James. Daarnaast scoorde Olivier Giroud in buitenspelpositie.