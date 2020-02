Lijnders lovend over ‘verbinder’: ‘We weten nu zeker dat hij gaat spelen’

Titelverdediger Liverpool begint dinsdagavond in het Wanda Metropolitano aan het tweeluik met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Bij the Reds zit Pepijn Lijnders op de bank als assistent van manager Jürgen Klopp, de functie waarin hij in 2018 terugkeerde na een mislukt dienstverband bij NEC Nijmegen als hoofdtrainer. “Jürgen is eindverantwoordelijk en ik ben voor de planning, het organiseren van het weekprogramma, de trainingsvormen, de training zelf, de voorbereiding op wedstrijden”, zegt Lijnders in een interview met de Volkskrant.

“Jürgen zei: ‘Je kunt hoofdtrainer bij mij zijn, zonder alle druk en commotie.’ Ik ben hier op mijn plek. We vertrouwen elkaar honderd procent. Elke dag zijn er tientallen beslissingen te nemen. Je moet precies weten wat je wilt”, vertelt de assistent van Klopp, die in Liverpool Pep wordt genoemd. Na het vertrek van Zeljko Buvac werd hij teruggehaald als tweede assistent. “Hij belde: ‘Oké Pep, ik heb geen lijstje gemaakt. Ik wil alleen jou. Denk even na. We worden samen verantwoordelijk voor het trainingsproces.”

Klopp: 'Simeone is veel emotioneler langs de zijlijn dan ik'

Liverpool is in de Premier League ongenaakbaar en leed nog altijd geen enkele nederlaag in de competitie. “We hebben het nooit over records die we breken. We praten alleen over hoe we de problemen van de volgende wedstrijd oplossen. Dat hebben we geleerd in de laatste jaren. Puur focussen op dat wat je kunt controleren. Al het andere onbelangrijk proberen te maken”, aldus Lijnders. Hij vertelt dat Liverpool er afgelopen zomer bewust voor koos om geen aankopen te doen, zodat iedereen constant gebruikt kon worden en de jonge talenten goed begeleid konden worden.

In januari verwelkomde Liverpool Takumi Minamino, die werd overgenomen van Red Bull Salzburg. “We weten nu zeker dat hij gaat spelen. Hij laat ook anderen beter voetballen, want hij is een verbinder op het veld. Iedere speler moet voelen en weten dat er een moment komt dat hij belangrijk wordt voor het elftal. Xherdan Shaqiri, bijvoorbeeld, heeft dat vorig seizoen super ingevuld. Hij was beslissend in veel wedstrijden, terwijl hij lang niet altijd in de basisploeg staat.

Vergeet niet: we speelden thuis tegen Barcelona in de halve finale met Shaquiri, Sadio Mané en Divock Origi. Origi speelt elke training de pannen van het dak.”

Lijnders is verder lovend over Trent Alexander-Arnold, die hij goed kent van Liverpool Onder-17. De vleugelverdediger was de aanvoerder van het jeugdelftal dat de Nederlander onder zijn hoede had. “Onze band was zo sterk. Wat hij doet maakt me trots, maar ook hoe hij is als persoon. Continu beter willen worden. Een natuurlijke vorm van lef en drang om te presteren. Elke dag. Echt een jongen van de straat, een Scouser. Hij staat dicht bij de supporters. Dat is belangrijk in Liverpool, waar we veel willen met jonge spelers, met de opleiding, met de relatie tussen de stad en de ploeg.”