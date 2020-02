Klopp zet Simeone op voetstuk en nuanceert ‘uithaal’ naar Sarri

Bekerhouder Liverpool hervat de Champions League met een tweeluik tegen Atlético Madrid in de achtste finale. Manager Jürgen Klopp kijkt uit naar de ontmoeting met Diego Simeone, die net als de Duitser altijd zeer intensief de wedstrijden volgt. Klopp benadrukt echter dat zijn Argentijnse collega nog wel een graadje erger is wat betreft passie langs de lijn.

"Mensen zeggen altijd dat ik emotioneel ben", verklaart Klopp op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Atlético van dinsdag. "Maar als ik op level vier zit, dan zit Simeone op level twaalf of iets dergelijks. Ik voel me tegenover hem als het hoofd van de kleuterschool. En dat doet hij al acht jaar. Acht jaar is een lange tijd en om dan nog zo emotioneel betrokken te zijn, dat is zonder meer indrukwekkend."

Klopp kan niet direct een groot verschil aanwijzen in de speelstijlen van Liverpool en Atlético in aanloop naar de confrontatie op Spaanse bodem. "Ik ken Simeone niet goed genoeg om het verschil in de manier van voetballen of in de manier van coachen te duiden. Hij was een speler van wereldklasse, ik was bepaald geen speler van wereldklasse, laat daar geen misverstand over bestaan."

De kritiek op Simeone vanwege de wisselende resultaten van Atlético komt voor Klopp als een grote verrassing. "In zeven van de laatste acht jaar zijn ze succesvoller geweest dan de afgelopen 50 jaar? Ik ken niet de gehele geschiedenis van de club. Ze raken Antoine Griezmann en Diego Godín kwijt en eerder al Juanfran en Gabi, dat is zwaar. Je moet het team veranderen en spelers aantrekken, dat kost tijd. Maar die tijd krijg je als trainer niet. Als Atlético zich in dit overgangsjaar weer weet te plaatsen voor de Champions League, dan is dat een geweldige prestatie."

Klopp gaat ook in op zijn vermeende kritiek op Maurizio Sarri. "Ik heb alleen gezegd dat Juventus tien punten los zou moeten staan in de Serie A", legt de manager van the Reds uit. "Ik heb naar Lazio-Internazionale gekeken, daarom zei ik dat." Klopp benadrukt dat hij Sarri geenszins onder druk wil zetten. "Ik heb geen mind games in gedachten, daarvoor respecteer ik hem teveel. Ik zeg zoveel dingen die mensen niet serieus moeten nemen. De grote favoriet in de Champions League is Paris Saint-Germain, dus die staan nu onder druk. Wat ik zeg legt geen extra druk op andere clubs, lijkt mij."