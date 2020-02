‘Puzzelstuk’ Siem de Jong wacht een speciale ontmoeting na Ajax-vertrek

Siem de Jong is op weg naar FC Cincinnati. De 31-jarige middenvelder speelt bij Ajax een bijrol, waardoor de Amsterdammers akkoord gaan met een transfer naar de Major League Soccer (MLS). De zesvoudig Oranje-international krijgt in de Verenigde Staten te maken met een Nederlandse enclave, geformeerd door Gerard Nijkamp. De algemeen directeur van FC Cincinnati, vorig seizoen nog hekkensluiter in de Eastern Conference van de MLS, heeft grote ambities met de club, waarbij De Jong een belangrijke schakel moet vormen.

Door Tim Siekman

Met de transfer naar FC Cincinnati komt er voor De Jong een wens uit. De routinier, eerder in het buitenland actief voor het Engelse Newcastle United en het Australische Sydney FC, had een avontuur in de MLS op het lijstje staan. "Als het uitdraait op een buitenlandse club én ik zou kunnen kiezen, dan zou ik graag in de Verenigde Staten spelen", zo vertelde De Jong eerder in gesprek met Voetbal International. "Dat lijkt me heel bijzonder, al loopt de kwaliteit van de teams in de Major League Soccer uiteen. Ik kom op een punt in mijn carrière dat het financiële niet leidend hoeft te zijn, dat helpt. Nu ben ik nooit een speler geweest die zijn keuzes baseert op geld: in Engeland had ik nog een langlopend contract toen ik besloot terug te keren naar Nederland."

De Jong kan bij de MLS-club af en toe terugvallen op de Nederlandse taal, want ook Maikel van der Werff, Haris Medunjanin en Jürgen Locadia staan er onder contract. De selectie werd tot voor kort geleid door Ron Jans. De ex-trainer van FC Groningen, sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle heeft onlangs 'een stap opzij' gezet nadat hij het N-woord meezong tijdens festiviteiten in de kleedkamer. Dit woord ligt gevoelig in de VS, waardoor de club een onderzoek is gestart naar het incident. Assistenten Yoann Damet en Ivar van Dinteren nemen voorlopig de honneurs waar. Deze terugslag neemt niet weg dat FC Cincinnati met veel Nederlandse invloeden de weg omhoog wil vinden in de MLS. Het aantrekken van Locadia begin februari was exemplarisch voor de tomeloze ambities van de club.

De Telegraaf: Siem de Jong vertrekt per direct bij Ajax

Lees artikel

'Big fish' Locadia

Locadia wordt voor een klein halfjaar gehuurd van Brighton & Hove Albion, waarna FC Cincinnati de optie heeft de spits definitief in te lijven. "Dit soort spelers zijn doorgaans lastig om te strikken, want ze spelen in één van de vijf beste competities in de wereld. MLS is nog niet op dat niveau", zei Nijkamp begin februari in gesprek met MLSsoccer. De directeur ziet wel snel verbetering in de VS. "De competitie maakt stappen, net als onze club. We bouwen aan de fundering, met het trainingscentrum, het stadion en de selectie. Als je je contacten hebt in Europa, en dan vooral contact met het management van een speler, dan is één belletje soms genoeg om zo'n big fish te halen. Als ik mijn tanden erin zet, is het lastig voor hem om los te komen."

Locadia werd dit seizoen in eerste instantie gehuurd door TSG Hoffenheim, maar onder Alfred Schreuder was de aanvaller niet verzekerd van veel speelminuten. Opeens bleek Locadia een haalbaar doelwit voor FC Cincinnati, stelde Nijkamp. "Ja, ik was ook verbaasd dat hij beschikbaar was. Nu moeten we hem als individu weer succesvol maken, want dan zijn wij ook succesvol. Hopelijk kunnen we hem weer in het zadel brengen en oude tijden laten herleven, aangezien hij een speler met enorm veel potentie was toen hij PSV verliet voor Brighton & Hove Albion. Ik heb er een goed gevoel over en Ron Jans ook. Hij is pas 26 jaar, zit nog midden in zijn carrière. Als een speler zich gelukkig, gewenst en gerespecteerd voelt in een omgeving waar hij ook wil zijn, is het logisch dat die persoon weer gaat presteren. Hopelijk kunnen we hem daarbij helpen, maar hij moet ook zichzelf helpen om opnieuw op dat niveau te komen."

Locadia nieuwe uithangbord FC Cincinnati: 'Ik voel geen druk'

Met de komst van de voormalig PSV'er voelde de directeur geen prangende druk meer om de selectie te versterken. Naast Locadia strikte FC Cincinnati namelijk ook onder anderen de veelzijdige aanvaller Yuya Kubo, die overkwam van KAA Gent en eveneens een designated player is. Iedere MLS-club mag maximaal drie designated players onder contract hebben staan, waarbij deze spelers een hogere gage krijgen dan het salarislimiet van de club. "De noodzaak die we voelden voordat we Kubo en Locadia haalden, was ook echt een noodzaak. Nu is een versterking een wens", zei Nijkamp over het halen van een nummer tien annex designated player. "We werken hard om nog een creatieve middenvelder te halen, misschien bespreken we wel verschillende profielen. Als we hem kunnen halen: mooi. Als de puzzelstukjes niet samenvallen, dan gaan we in de zomer weer door. De noodzaak is in ieder geval een wens geworden."

Geen Gastón Pereiro, wel Siem de Jong

Nijkamp was in januari druk bezig Gastón Pereiro weg te plukken bij PSV. Na een flinke transfersoap leek de Uruguayaanse middenvelder de Eindhovenaren afgelopen transferperiode te verlaten voor de Amerikaanse club. Het duurde echter erg lang voordat er duidelijkheid werd geschept vanuit het kamp van Pereiro, waardoor Nijkamp een ultimatum stelde. Uiteindelijk koos Pereiro niet voor de VS, maar voor Italië, waar hij aan de slag ging bij Cagliari. Nijkamp ontkende niet dat Pereiro een welkome kwaliteitsimpuls zou zijn geweest voor FC Cincinnati, maar is tegelijkertijd niet rouwig om het afketsen van de transfer.

Ron Jans en Gerard Nijkamp in 2017 in dienst van PEC Zwolle.

"Aan de ene kant was het teleurstellend, want we dachten echt dat hij van meerwaarde kon zijn voor dit team, zeker nu we ook Jürgen erbij hebben", vertelde de algemeen directeur. "Maar op mentaal of emotioneel vlak zijn we niet teleurgesteld, want we willen alleen mensen die ook hier bij FC Cincinnati willen zijn. Of je nou een speler of een andere werknemer bent: je moet hier willen zijn. Dat was niet het geval met Gastón. Hij dacht aan een volgende carrièremove binnen Europa. Je moet dan niet naar de VS of FC Cincinnati gaan als je geen onderdeel wilt uitmaken van dit project." Nu heeft Nijkamp met De Jong alsnog zijn gewenste middenvelder binnengehengeld. Als de medische keuring goed verloopt, gaat de routinier naar verluidt voor een jaar tekenen bij FC Cincinnati, met de optie voor nog één of twee seizoenen.

De Jong zal met de transfer naar verwachting nooit meer als speler actief zijn in de Johan Cruijff ArenA. De routinier kende grote successen met de Amsterdammers, zoals het vier keer op een rij winnen van de landstitel met Frank de Boer als coach aan het roer. Na 277 wedstrijden, 88 goals en 52 assists namens Ajax gaat De Jong voortaan spelen in de VS, waar hij FC Cincinnati moet afhelpen van het stempel 'laagvlieger'. De eerste wedstrijd van de middenvelder in de MLS wordt waarschijnlijk het uitduel met New York Red Bulls op 1 maart. Een week later wacht voor De Jong al een speciale ontmoeting: de confrontatie met het Atlanta United van uitgerekend zijn voormalig leermeester De Boer.