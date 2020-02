Wenger oordeelt keihard over Manchester City: ‘Kan niet ongestraft blijven’

Manchester City mag de komende twee seizoenen niet uitkomen in de Champions League. Daarnaast heeft de club een geldboete van dertig miljoen euro opgelegd gekregen van de UEFA. The Citizens worden bestraft voor het ongeoorloofd betalen van derden bij het aantrekken van jeugdspelers en het verkeerd gebruiken van sponsorgeld door eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Arsène Wenger vindt het logisch dat clubs worden bestraft als ze de regels van Financial Fair Play overtreden.

"Ik ben altijd een voorstander geweest van het naleven van de financiële regels", stelt Wenger bij de uitreiking van de Laureus World Sports Awards. "Clubs moeten werken met het natuurlijke inkomen dat ze vergaren. Regels zijn er niet voor niets. Er is een evolutie gaande wat betreft het opstellen van de regels, maar ze horen nog steeds gerespecteerd te worden."

"Mensen die de regels niet respecteren en worden betrapt bij het omzeilen daarvan horen te worden gestraft", vervolgt Wenger, tegenwoordig werkzaam als hoofd van de afdeling mondiale voetbalontwikkeling van de FIFA, zijn relaas. "Als opzet kan worden bewezen, dan kan dat niet ongestraft blijven. Sport gaat over winnen, met het respecteren van de regels als uitgangspunt." Over de strafmaat voor Manchester City wil Wenger zich niet uitspreken. "Daarvoor heb ik te weinig kennis van de bestaande regels."

Wenger gaat ook in op de uitspraken van zijn opvolger Unai Emery, die naar eigen zeggen een team in verval aantrof bij zijn aanstelling bij Arsenal in 2018. "In 2017 eindigden we met 75 punten en veroverden we de FA Cup, dan kun je niet spreken over een elftal in verval. Het jaar daarvoor eindigden we als tweede in de Premier League. Arsenal staat er op financieel vlak erg goed voor. Er zijn ook goede spelers aanwezig. Als manager moet je achter je werkwijze blijven staan en niet naar anderen wijzen. Dat is het enige dat je kunt doen als trainer." Emery werd in november vorig jaar ontslagen bij Arsenal na een serie teleurstellende resultaten.