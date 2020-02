Jan Boskamp ‘heeft schrik’: ‘Ik hoop dat Hakim Ziyech niet reageert’

Voor Ajax wacht komende donderdag in Spanje de eerste wedstrijd van het tweeluik met Getafe in de tweede ronde van de Europa League. De club uit een voorstad van Madrid bezet momenteel verrassend de derde plaats in LaLiga. Jan Boskamp heeft Getafe naar eigen zeggen regelmatig zien spelen en waarschuwt Ajax in gesprek met Veronica Inside voor het spel van de formatie van trainer José Bordalás.

“Ik heb Getafe regelmatig gezien, een kloteploeg. Getafe speelt agressief, ze maken de hele tijd kleine overtredingen in de duels. Maar verdedigend staan ze goed en als het moet, kunnen ze over het hele veld één tegen één spelen”, zo begint Boskamp. Hakim Ziyech keerde afgelopen zondag in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0 zege) weer terug in de basiself bij Ajax en het lijkt aannemelijk dat hij ook tegen Getafe aan de aftrap zal staan.

Tadic: 'Getafe is een rare ploeg, maar het zijn wel strijders'

“Ik heb alleen schrik. Als je Ziyech twee keer aanpakt, gaat hij lopen zeiken. Ook tegen Barcelona zaten er bij Getafe allemaal van die kleine overtredingen tussen. Ze schoppen je niet in tweeën, maar altijd van die irritante overtredingen. Ik hoop dat Ziyech niet reageert”, vertelt de analist. Afgelopen week werd bekend dat Ziyech aan het einde van dit seizoen de overstap maakt naar Chelsea en Boskamp denkt dat de Marokkaans international het zal redden in Londen.

“Iedereen zegt dat hij van de rechterkant moet komen bij Chelsea, maar ze zijn één ding vergeten: ze willen Jadon Sancho ook nog hebben. Dus ik hoop dat Ziyech op een andere plek gaat spelen, waar hij de ballen kan neerleggen”, stelt Boskamp. “Bij Ajax komt hij vanaf de rechterkant naar binnen, maar bij Chelsea is de intensiteit en duelkracht veel hoger dan in de Nederlandse competitie. Het tempo ligt hoger. Als je ziet hoe hij tegen Chelsea gespeeld heeft, moet dat geen probleem vormen.”