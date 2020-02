Van de Beek: ‘Daar staat Ajax bekend om en dat is een groot compliment’

Ajax bereikte in 2017 de finale van de Europa League. Afgelopen seizoen was de halve finale in de Champions League het eindstation van het elftal van trainer Erik ten Hag. Deze jaargang strandde Ajax echter al in de groepsfase. De teleurstelling daarover was groot, wat volgens Donny van de Beek wil zeggen dat de lat de laatste jaren steeds hoger is komen te liggen in Amsterdam.

"Het is heel bijzonder, ik denk dat we grote stappen hebben gemaakt", verklaart Van de Beek tegenover Ajax TV. "Toen je zag toen ik net bij het eerste elftal kwam en nu, dan hebben we heel grote stappen gezet. Daar kunnen we als club trots op zijn, met veel jongens uit de opleiding die zijn doorgebroken. Daar staat Ajax bekend om en dat is een groot compliment voor de opleiding en de club."

Dusan Tadic: 'Getafe is een rare ploeg, maar het zijn wel strijders'

Van de Beek weet dat de honger naar Europees succes bij Ajax in aanloop naar het tweeluik met Getafe. "Zeker, dat is ook iets dat de laatste jaren weer opkwam", vervolgt de middenvelder. "Een aantal jaar geleden haalden we de finale in de Europa League, vorig jaar de halve finale in de Champions League. Dat is dit jaar niet anders. We willen zover mogelijk komen in de Europa League." De uitschakeling in het miljardenbal bracht de nodige teleurstelling met zich mee. "Helaas liggen we uit de Champions League, het zat misschien allemaal niet mee. Maar dat hebben we nu achter ons gelaten."

Ten tijde van de eindstrijd tegen Manchester United had Van de Beek nog een andere status bij Ajax. "Ik zat er toen dicht tegenaan. Ik was nog jong, maar had best veel wedstrijden dat ik erin kwam als invaller. Ik had wel een toegevoegde waarde. Ik zat er tegenaan en maakte mijn minuten, dat was wel heel bijzonder. Het leefde echt in het team en de supporters vonden het ook geweldig dat we zover kwamen. Iedereen heeft nog wel in zijn achterhoofd dat het zo bijzonder was."