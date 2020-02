De Boer: ‘Zoals het nu gaat zijn ze nog niet eens het lachertje van Nederland’

ADO Den Haag staat er momenteel niet al te best voor en pakte sinds de winterstop pas vier punten, waardoor de ploeg van de nieuwe trainer Alan Pardew momenteel de zeventiende plaats bezet in de Eredivisie. Ronald de Boer en Aad de Mos slaan in gesprek met het Algemeen Dagblad een zorgelijke toon aan als het over de club uit de Hofstad gaat.

“Het had wel 10-0 voor PSV kunnen worden, ik heb nog nooit zo'n slecht elftal in de Eredivisie gezien. Vooropgesteld: alle bedoelingen zullen goed zijn met de juiste intenties. Iedereen zal er een succesverhaal van willen maken. Als je alleen droog analyseert wat er gebeurt dan gaan je wenkbrauwen omhoog”, geeft De Boer te kennen, verwijzend naar de 0-3 nederlaag tegen PSV van afgelopen zaterdag. Pardew haalde afgelopen maand acht versterkingen, voornamelijk uit Engeland. De analist begrijpt wel dat de Engelse oefenmeester uit zijn ‘eigen vijver’ heeft gevist.

“Dat deed Louis van Gaal bij Barcelona ook. Daar zaten we op een gegeven moment met wel acht Nederlanders. Alleen de spelers die ADO nu haalde, speelden ervoor te weinig. Het voetbal is hier ook anders. Minder fysiek, de bal gaat meer over de grond. Ik begrijp niet dat ze hiervoor hebben gekozen, Portugezen of Scandinaviërs passen beter”, gaat de analist verder. De Boer ziet het ‘niet meer goed komen’ met ADO. “Nee, zoals het nu gaat zijn ze nog niet eens het lachertje van Nederland. Het is gewoon triest.”

Aad de Mos denkt dat de nacompetitie het maximaal haalbare is voor ADO. “Het gaat eerder slechter dan beter. Het vertrouwen is weg en Pardew lijkt de controle over de kleedkamer te verliezen”, zegt de oefenmeester in ruste. Hij hoopt dat er nog wordt teruggegrepen op ‘jongens met verantwoordelijkheidsgevoel’. “Maar dan moeten Immers, Beugelsdijk, Meijers en Bakker wel spelen. Die anderen stappen na een degradatie op de trein, het vliegtuig of de boot naar Engeland en zien we daarna nooit meer terug.”