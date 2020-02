Grote woede na Instagram-post Raiola: ‘Pogba is het gouden ei voor hem'

Mino Raiola haalde maandag via Instagram hard uit naar Ole Gunnar Solskjaer. De manager van Manchester United verklaarde vorige week dat Paul Pogba ‘onze speler is en niet die van Mino’, nadat de zaakwaarnemer had gezegd dat de middenvelder wel wat voelde voor een terugkeer bij Juventus. Raiola liet in een uitgebreide post weten dat Pogba niet zijn eigendom is, maar zeker ook niet die van Solskjaer.

Na de 0-2 zege op Chelsea van maandagavond praat Solskjaer op zijn beurt weer over de Instagram-post van Raiola. "Ik hoef daar niet op te reageren, ik kan hem daar persoonlijk over spreken", aldus de Noorse keuzeheer tegenover Sky Sports. Hij verwacht echter niet snel met Raiola om de tafel te zitten. "Je wil er wel op reageren, maar ook weer niet. Het is misschien beter om helemaal te zwijgen."

Oud-speler Gary Neville denkt te weten waar de soap op uitdraait. "Paul Pogba zal Manchester United uiteindelijk verlaten", voorspelt de analist van Sky Sports. "De club zou stelling moeten nemen tegen die zaakwaarnemer (Raiola, red.). Hij speelt al jaren een spelletje met ze, en niet alleen met Pogba. Waarom ze dat accepteren zal ik wel nooit weten. Manchester United moet gewoon geen zaken meer met hem doen en tegen spelers zeggen: ‘Als je door hem wordt bijgestaan, dan doen we geen zaken met je'."

"Raiola probeert de club steeds zwart te maken", vervolgt Neville. "Hij zal zeggen dat hij alleen zijn speler verdedigt, maar wat Solskjaer deed is helemaal niet agressief te noemen. Hij heeft alleen gezegd dat Pogba een speler van Manchester United is, dat ze 108 miljoen euro voor hem hebben betaald en dat hij wil dat er goed gepresteerd wordt. Solskjaer heeft niet gezegd dat Pogba zijn eigendom is. Raiola wil Pogba alleen maar weg hebben bij de club en uitbetaald worden. Hij heeft miljoenen aan die speler verdiend en zal dat ook blijven doen voorlopig. Pogba is echt het gouden ei voor Raiola."

Collega-analist Roy Keane vindt dat Manchester United Pogba gewoon moeten laten gaan. "Ze moeten niet langer bezig zijn met zaakwaarnemers van spelers die hier eigenlijk niet willen spelen. Ik denk niet dat Pogba wil blijven, laat hem dus maar vertrekken." Keane kan zich niet voorstellen dat de middenvelder volgend seizoen nog op Old Trafford speelt. "Hij gaat vertrekken deze zomer, daar ben ik honderd procent van overtuigd."