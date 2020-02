Carragher: ‘Ze zouden de Champions League daarmee voor gek zetten’

Manchester City werd vorige week voor twee jaar uitgesloten voor Europees voetbal en ontving een boete van dertig miljoen euro, wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels van de UEFA. Ruud Gullit voorspelt in zijn column in De Telegraaf dat de uitsluiting van the Citizens voor de Champions League tot de nodige chaos binnen de club zal gaan leiden, terwijl Jamie Carragher ervoor pleit dat de regerend kampioen van Engeland direct al uit het miljardenbal moet worden gezet.

“Los van de uiteindelijke straf gaat deze mokerslag City voorlopig niet meer loslaten. De speculaties zullen niet van de lucht zijn. Spelers en trainers zullen continu in verband worden gebracht met andere clubs, zaakwaarnemers gaan zich roeren want iedereen bij Manchester City wil maar één ding: de Champions League winnen. Met Guardiola voorop”, schrijft de oud-international, die de Champions League voor Guardiola ‘de heilige graal’ noemt. Hij denkt dat de loyaliteit snel slinkt na de uitsluiting voor Europees voetbal.

Gullit voorspelt dat het voor Manchester City lastig wordt om dit seizoen de Champions League te winnen. “Los van het sportieve aspect zal iedereen bij City iedere minuut van de dag worden geconfronteerd met het zwaard van Damocles wat boven de club, spelers en trainers hangt. Het is moeilijk om een dergelijke negatieve dynamiek te negeren als zo’n Europese straf boven je hoofd hangt. Intussen zijn de Engelse voetbalbond FA en de Premier League eveneens een onderzoek gestart naar de financiële handel en wandel van City in 2014. Het kan zomaar zo zijn dat de club de landstitel van dat jaar moet inleveren.”

Mourinho: 'Manchester City verdient het voordeel van de twijfel'

Gary Neville denkt dat alles wel met een sisser gaat aflopen voor Manchester City. “Ik denk dat ze de UEFA gaan verslaan, ik heb helemaal geen vertrouwen daarin. Het is een hopeloze organisatie, die allerlei grillige straffen oplegt voor verschillende dingen. Ik denk dat ze ergens in de rechtbank stranden, City zal uiteindelijk wel winnen. Ik heb sowieso altijd al het gevoel gehad dat de Financial Fair Play-regels de verkeerde manier zijn om de financiën van clubs in goede banen te leiden. Het was de bedoeling om hiermee te voorkomen dat clubs failliet gaan, maar er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen.

“In alle andere bedrijfstakken heb je bankgaranties of beloften van eigenaren. Als eigenaren contracten tekenen, moeten ze genoeg geld hebben om aan de verplichtingen te voldoen. De eigenaren van Manchester City hebben dat wel. Er moet een goede test komen voor eigenaren, Financial Fair Play is nonsense in mijn ogen”, gaat de oud-verdediger van Manchester United verder bij Sky Sports. “Dat Manchester City Manchester United ooit kon achterhalen met een geleidelijke groei, is natuurlijk absolute onzin. De enige manier hoe ze dit voor elkaar hebben kunnen krijgen, was door de investeringen van een rijke eigenaar.”

“Dit zal de spelers meer motiveren om dit seizoen alles te geven in de Champions League”, zegt Jamie Carragher over de straf van Manchester City. “Ik denk dat ze niet meer in de Champions League kunnen spelen, eerlijk gezegd. Wat gebeurt er als Manchester City dit seizoen de Champions League wint? Het kan zomaar gebeuren, ze zijn een van de beste teams in Europa. Ze zouden de Champions League daarmee voor gek zetten. Bij de UEFA zullen ze hopen op een zege van Real Madrid, want stel je voor dat iemand in Istanbul de beker moet overhandigen aan Manchester City. Je krijgt daarna direct vragen over de uitsluiting.”