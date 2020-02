Ongeloof na ‘natuurlijke reactie’ van Maguire: ‘Een jongen met heel veel geluk’

Manchester United won maandagavond op Stamford Bridge met 0-2 van Chelsea. Na afloop van het treffen ging het voornamelijk over het feit dat Harry Maguire na 21 minuten niet van het veld gestuurd werd met een rode kaart, nadat hij Michy Batshuayi in het kruis had geschopt. Frank Lampard kan niet geloven dat de verdediger van Manchester United op het veld mocht blijven staan.

“Harry Maguire had weggestuurd moeten worden, dat is duidelijk. Het heeft de wedstrijd veranderd”, zegt Lampard in gesprek met Sky Sports. Het incident met Maguire werd door de VAR beoordeeld, maar desondanks volgde er geen rode kaart. Er werden tevens twee doelpunten van Chelsea afgekeurd. “Cesar Azpilicueta wordt geduwd door Brandon Williams, dus het doelpunt van Antonio Rüdiger had moeten tellen. Olivier Giroud stond met een teennagel buitenspel en dat begrijp ik, zo is de regel nu eenmaal. Ik snap alleen niet waarom ze niet bij de monitor gaan kijken, het zou gebruikt moeten worden.”

Maguire claimt na afloop dat hij niet de intentie had om Batshuayi te raken. “Ik raakte hem, waardoor ik wist dat hij ging vallen. Dan is het een natuurlijke reactie om je been te strekken, zodat je zijn val kan stoppen. Het was geen schop, dat was zeker niet de intentie. Ik probeerde hem op te vangen en had niet de intentie om hem pijn te doen. Het was een natuurlijke reactie. Ik heb mijn excuses bij hem aangeboden en het was goed om te zien dat de scheidsrechter ook mijn intentie op de juiste manier zag.”

Ole Gunnar Solskjaer komt in gesprek met de London Evening Standard met dezelfde lezing. “Harry beschermde zichzelf”, stelt de Noorse manager van Manchester United. In de studio van Sky Sports wordt dit oordeel niet gevolgd. “Harry Maguire is een jongen met heel veel geluk”, zegt Jamie Carragher. Roy Keane is het met zijn collega eens. “Ik denk dat dit een rode kaart is, ja. De persoonlijkheid van Maguire heeft hem geholpen, ze kijken blijkbaar naar het hele pakketje.”