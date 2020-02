Blind: ‘Zo bekeken is het veel eer om ze al het stempel ‘legendarisch’ te geven’

Titelverdediger Liverpool hervat de campagne in de Champions League dinsdagavond met een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. The Reds zijn dit seizoen ook in eigen land ongenaakbaar en gaan met een royale voorsprong aan de leiding in de Premier League. Danny Blind vindt het lastig om te stellen of het elftal van manager Jürgen Klopp al het predicaat ‘legendarisch’ dient te krijgen.

“Het Liverpool van nu moet zijn eerste Engelse landstitel nog winnen. Zo bekeken is het veel eer om ze al het stempel 'legendarisch' te geven. Maar oké: ze wonnen al de Champions League en de wereldbeker. Maar waar ik vooral met heel veel belangstelling naar kijk is de speelwijze, de hand van Klopp. Al zijn elftallen staan voor dynamiek, voor omschakeling op de allerhoogste snelheid, gekoppeld aan heel veel vaardigheid aan de bal. Dat was bij Dortmund ook zo”, geeft Blind te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Roberto Firmino is de centrumspits, die zich laat zakken naar het middenveld om aanspeelbaar te zijn. Ondertussen sprinten Salah, Mané of een van de backs op volle snelheid diep in het gat dat Firmino laat vallen”, gaat de analist van Ziggo Sport verder. “En dan komt het mooiste nog: stel, je verliest de bal, hoe sta je dan als team met zoveel mensen voorin? Maar de restverdediging, die is bij Klopp ook met de weinige spelers die dan overblijven op orde. Dát is echt heel knap. Het maakt ze speciaal en onderscheidend in het huidige topvoetbal.”

Blind stelt dat een team onvergetelijk is als je ‘zeven of acht namen’ zo kunt noemen, indien je goed ingevoerd bent in het voetbal. De oud-international maakte in 1995 deel uit van het elftal van het Ajax dat de Champions League wist te winnen. “Ja, want wij wonnen uiteindelijk de Champions League maar één keer. Dat vind ik óók meetellen: hoe vol is de prijzenkast van een club als een tijdperk klaar is?”