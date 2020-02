Van der Sar mengt zich in discussie na geklaag Chelsea over VAR

Chelsea beleefde maandagavond een frustrerende avond tegen Manchester United. De ploeg van manager Frank Lampard ging met 0-2 onderuit door goals van Anthony Martial en Harry Maguire. Chelsea baalt stevig, want doelpunten van Kurt Zouma en Olivier Giroud werden afgekeurd door de VAR. Volgens Henry Winter, chef voetbal van The Times, zongen Chelsea fans ‘It’s not football aymore’ als reactie op de videoscheidsrechter. Edwin van der Sar reageerde direct op Twitter.

Bij het duel tussen Chelsea en Manchester United leek Kurt Zouma na rust voor de 1-1 te zorgen. Omdat Cesar Azpilicueta een duw had uitgedeeld aan Brandon Williams, werd de goal na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Even later werd ook de goal van Olivier Giroud afgekeurd. Hij stond centimeters buitenspel, zo zag de videoscheidsrechter.

It can go both ways for a club.. https://t.co/0VxcnM87VV — Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 17, 2020

“Het kan twee kanten op vallen bij een club”, reageert de algemeen directeur van Ajax. Hij lijkt te doelen op de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax eerder dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. Tijdens deze wedstrijd kregen Daley Blind en Joël Veltman een rode kaart, terwijl Chelsea ook nog eens een strafschop mocht nemen. Met twee man meer kwamen de Engelsen terug van een ruime achterstand tot 4-4. Dat de Chelsea-fans nu klagen over de VAR, is tegen het zere been van Van der Sar.

Eerder deze maand onthulde De Telegraaf dat tijdens een scheidsrechtersbijeenkomst op Mallorca is toegegeven dat er tijdens Chelsea – Ajax grote fouten zijn gemaakt. Scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti beaamde dat arbitrale blunders Ajax de zege bij Chelsea en daarmee overwintering in de Champions League hebben gekost. Scheidsrechter Gianluca Rocchi had het spel na de tweede gele kaart van Daley Blind direct stil moeten leggen. Dit deed hij niet, waarna Veltman rood kreeg en een strafschop veroorzaakte. De VAR had in moeten grijpen, zo was het oordeel.