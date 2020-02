Chelsea beleeft frustrerende avond en gaat onderuit tegen United

Manchester United heeft maandagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op bezoek bij Chelsea. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won met 0-2 door doelpunten van Anthony Martial en Harry Maguire. De thuisploeg beleefde een pijnlijke avond. Het team van Frank Lampard kreeg te maken met blessures en twee afgekeurde doelpunten.

Chelsea kreeg al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller te verwerken doordat N’Golo Kanté het veld met een blessure moest verlaten. De Franse middenvelder werd al na tien minuten vervangen door Mason Mount. Niet lang daarna schreeuwde iedereen bij Chelsea om een rode kaart voor Harry Maguire. De Manchester United-verdediger ging voor de dug-out van Chelsea naar de grond en bij het neerkomen plantte hij zijn voet in het kruis van Michy Batshuayi. De VAR beoordeelde de actie van de mandekker, maar vond het geen rode kaart waard.

De beste kansen in het eerste bedrijf waren voor Batshuayi, maar de Belgisch international kreeg de bal er niet in. Op slag van rust was het aan de andere kant wel raak. Een voorzet vanaf de rechterflank van Aaron Wan-Bissaka werd op waarde geschat door Anthony Martial, die de bal met het hoofd in de verre hoek achter Chelsea-keeper Willy Caballero werkte. Vervolgens moest ook Andreas Christensen de strijd staken. Hij verliet het veld met een bloedneus en gevreesd wordt voor een breuk. Zijn vervanger was Kurt Zouma en de Frans international leek tien minuten in de tweede helft voor de gelijkmaker te tekenen. Zijn goal werd echter afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Ploeggenoot Cesar Azpilicueta had Daniel James geduwd en dat was voor de arbitrage reden genoeg om het doelpunt te annuleren.

Terwijl Chelsea hard werkte aan de gelijkmaker, sloeg Manchester United aan de andere kant van het veld toe. Uit een hoekschop van Bruno Fernandes was het Maguire die scoorde. Uitgerekend de verdediger die ontsnapte aan een rode kaart kopte hard raak. Even daarvoor was Fernandes vanuit een vrije trap al dicht bij de 0-2 geweest. Chelsea-manager Frank Lampard greep meteen in en hij bracht Olivier Giroud binnen de lijnen. De Franse spits had maar een paar minuten nodig om te scoren. Maar opnieuw greep de VAR in. Giroud scoorde met het hoofd, maar deed dat in buitenspelpositie. In de slotfase voerde Chelsea de druk op, maar gescoord werd er niet meer. Door de zege komt United op 38 punten, slechts drie minder dan the Blues.