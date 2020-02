Ante Rebic treedt uit schaduw van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan

AC Milan is maandagavond voor de negende keer op rij ongeslagen gebleven in een thuisduel. I Rossoneri legden geen sprankelende wedstrijd op de mat tegen Torino, maar hadden na de vroege treffer van Ante Rebic ook weinig te vrezen van de Turijnse laagvlieger: 1-0. Milan vestigt zich door de zege op de achtste plek en heeft nog uitzicht op Europa League-voetbal.

Het eerste waarschuwingsschot werd in de zeventiende minuut gedaan door Torino. De opgekomen Lorenzo De Silvestri legde terug op middenvelder Alejandro Berenguer, die nipt over mikte. Drie minuten later kreeg Milan eens levensgrote kans op de counter. Rebic vertrok over de linkerflank en zette Zlatan Ibrahimovic aan het werk, die met een fraai hakje in één keer Lucas Paqueta bereikte. Paquetta probeerde het met een lage schuiver, maar vond Salvatore Sirigu op zijn pad.

In de 25ste minuut was het alsnog raak voor de Milanezen, die de bal diep op de helft van Torino wisten te onderscheppen en Samu Castillejo in vrije positie in stelling brachten op de rechterflank. De middenvelder koos met een bekeken pass Rebic uit, die ineens de verre hoek vond: 1-0. Vlak na rust had Ibrahimovic de tweede van Milan op zijn schoen, maar de Zweed mikte vanbinnen de zestien centimeters naast. Ook Castillejo schoot net naast na een goede voorzet van Theo Hernández, waardoor het spannend bleef in het San Siro.

Ibrahimovic werd niet enorm in het spel betrokken, maar liet zich in de 78ste minuut opnieuw op fraaie wijze gelden. De routinier legde een bal met de borst klaar voor Davide Calabria, om hem vervolgens weer terug te krijgen in vrije positie. Ibrahimovic leek op weg naar een doelpunt, maar op het laatste moment voorkwam een Torino-been dat de Zweed tot een schot kwam.