Jong Ajax beleeft pijnlijke avond met blessures en blunder Kotarski

NAC Breda heeft maandagavond drie punten gepakt op bezoek bij Jong Ajax. Na een 2-0 achterstand wonnen de bezoekers na een geweldige comeback met 2-4. Uitgerekend Jordan van der Gaag maakte het derde doelpunt namens de Bredanaars. De NAC-middenvelder nam het op tegen de ploeg waar zijn vader Mitchell van der Gaag trainer is. Noussair Mazraoui begon vanuit de basis bij de thuisploeg, maar de rechtsback van het eerste elftal verliet het veld twintig minuten voor tijd met een enkelblessure.

Jong Ajax speelde maandag met rouwbanden vanwege het overlijden van Barry Hulshoff. De Amsterdammers maakten eerder op de dag het overlijden van de oud-voetballer bekend. Na een indrukwekkende minuut stilte kwam het duel tussen Jong Ajax en NAC snel op gang. De bezoekers waren dicht bij de openingstreffer via Mounir El Allouchi, die de bal met een fraai afstandschot op de paal schoot. De thuisploeg deelde daarna de lakens uit en speelde bij vlagen uitstekend voetbal. Na negentien minuten spelen kwam het team van trainer Mitchell van der Gaag, die bij NAC zijn zoon Jordan mee zag spelen, op voorsprong. Naci Ünüvar had vanaf de linkerflank een afgemeten voorzet in huis op Danilo Pereira, voor wie het een koud kunstje was om de 1-0 raak te koppen.

Niet lang na het openingsdoelpunt kreeg Brian Brobbey een niet te missen kans op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Voor open doel schoot de Ajax-spits over. Toch zou het talent zijn doelpunt meepikken, want met een half uur op de klok schoof hij bij de tweede paal raak na goed voorbereidend werk van Ekkelenkamp: 2-0. Ondanks dat NAC weinig te vertellen had in de eerste helft, ging het toch met een goed gevoel de rust in. Vlak voor het einde van de eerste helft werd de aansluitingstreffer gemaakt door Finn Stokkers. De spits had de bal voor het binnenlopen na een uitstekende assist van Arno Verschueren.

NAC-trainer Peter Hyballa had zijn spelers op scherp gezet, want in de tweede helft kwamen de bezoekers furieus uit de kleedkamer. De jacht op de gelijkmaker werd geopend en de 2-2 viel uiteindelijk na ruim een uur spelen. Het was El Allouchi die de bal met een halve omhaal in het doel werkte. De Brabanders namen geen genoegen met een gelijkspel. Toen bij de thuisploeg Brobbey en Ünüvar gewisseld waren, sloeg NAC toe. Jong Ajax-doelman Dominik Kotarski kwam uit bij een hoge voorzet en hij bokste de bal in de voeten van Van der Gaag. De zoon van de Jong Ajax-trainer bedacht zich geen moment en schoof de bal in het doel. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 2-4 voor NAC. Kotarski schoof de bal met een belabberde uittrap in de voeten van El Allouchi. Laatstgenoemde scoorde vervolgens op prachtige wijze.