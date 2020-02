Ajax krijgt met nieuwe blessure te maken op weg naar duel met Getafe

Noussair Mazraoui is maandagavond geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en NAC Breda. Met nog een kleine twintig minuten op de klok moest de rechtsback het veld verlaten met een enkelblessure. Mazraoui kon de kleedkamer niet op eigen kracht opzoeken en moest ondersteuning krijgen van de verzorger.

Mazraoui moet de laatste weken genoegen nemen met een plek op de bank bij Ajax. Maandagavond kreeg hij in de Keuken Kampioen Divisie de kans om weer een speelminuten op te doen. Hij begon vanuit de basis, maar zou het einde van de wedstrijd niet halen. In de tweede helft raakte hij geblesseerd aan zijn enkel en hij had zichtbaar veel pijn. Strompelend ging hij naar de kant. Mazraoui werd vervangen door Liam van Gelderen. Eerder in de wedstrijd moest Brian Brobbey al noodgedwongen vervangen worden.

?? | Dat ziet er niet best uit voor Noussair Mazraoui. Hij wordt gewisseld voor Liam van Gelderen. ?? FOX Sports 1 #? #jajnac pic.twitter.com/QkS8yfV1WM — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 17, 2020

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft momenteel meerdere spelers in de ziekenboeg zitten. Quincy Promes verscheen maandag weer op het trainingsveld, maar trainde nog niet met de groep mee. Behalve Promes moet Ajax het donderdag ook zonder David Neres moeten doen, terwijl Perr Schuurs de laatste twee wedstrijden door een blessure in de wedstrijdselectie ontbrak. Ook Zakaria Labyad is nog altijd niet hersteld van een knieblessure. Hakim Ziyech en Daley Blind zijn daarentegen wel weer inzetbaar.