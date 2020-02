Johan Derksen ziet uitblinker in Eredivisie: ‘Die draait bij Ajax zomaar mee’

Joey Veerman valt dit seizoen positief op bij sc Heerenveen en dat is ook Johan Derksen niet ontgaan. De analist van Veronica Inside denkt dat de 21-jarige middenvelder, die afgelopen zomer van FC Volendam naar Friesland werd gehaald, moeiteloos mee zou kunnen spelen bij een ploeg als Ajax.

Heerenveen verloor zondag vrijwel kansloos van Vitesse (4-2), maar dat lag volgens Derksen niet aan Veerman. "Heerenveen speelde héél erg slecht, maar Joey Veerman speelt zijn eigen wedstrijd", zo stelt de oud-voetballer. Veerman viel met name bij de 2-1 van Rodney Kongolo op met een prachtige assist, waarbij hij de bal na een paar kapbewegingen feilloos klaarlegde voor zijn ploeggenoot. "Hij is eigenlijk een Ajacied. Hij legt de ballen panklaar neer, doet altijd iets goeds. Er zit altijd een gedachte achter. Ik denk dat Veerman bij Ajax zomaar meedraait."

René van der Gijp maakt de vergelijking tussen Veerman en Carel Eiting, die de laatste weken een basisplek heeft op het middenveld van Ajax. "Ik denk dat Veerman en Eiting niet zoveel uit elkaar ligt. Het is maar net wie er binnen nu en twee jaar de grootste stap kan maken", zegt Van der Gijp, die benadrukt dat het bij een transfer vanuit de subtop naar een topclub altijd afwachten is hoe het uitpakt. "Marko Vejinovic van Vitesse naar Feyenoord was eigenlijk hetzelfde. Die redt het dan net niet. De ene redt het wel en de andere niet."

Derksen denkt dat Veerman ook voor AZ een geweldige speler zou zijn. "Ik zag het middenveld van AZ. Dat is dan Teun Koopmeiners, Jordy Clasie en dat ventje van Ajax dat gekomen is (Dani de Wit, red.). Dat is gewoon een heel zwak middenveld. Dan is deze jongen gewoon een uitblinker." Valentijn Driessen roept in herinnering dat FC Utrecht meermaals de kans heeft laten lopen om Veerman over te nemen van FC Volendam. "Aan de bal is-ie geweldig. Onbegrijpelijk dat FC Utrecht toen 'nee' heeft gezegd, natuurlijk", zegt Driessen.