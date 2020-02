Matthijs de Ligt rouwt om ‘mentor’: ‘Je bent en blijft mijn grootste inspiratie’

Matthijs de Ligt en Sjaak Swart hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Barry Hulshoff. Ajax maakte het overlijden van de oud-voetballer maandagmiddag bekend. Hulshoff overleed na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd. Hulshoff was jarenlang zaakwaarnemer van De Ligt, terwijl hij lange tijd samenspeelde met Swart in het shirt van Ajax.

“Barry, ik ben onwijs dankbaar dat ik jou heb leren kennen. Je hebt mij altijd geholpen als mentor, zaakwaarnemer maar vooral als beste vriend. De dagen en uren dat wij samen over voetbal konden praten en lachen zullen mij altijd bij blijven. Je bent en blijft mijn grootste inspiratie. Ik zal je missen Bar!”, reageert De Ligt maandagavond via Instagram.

Swart ging na zijn voetballoopbaan nog altijd goed om met Hulshoff. “Ik had echt kippenvel toen ik het vanmiddag hoorde. Hij is mijn buurjongen geweest”, zo laat de clubicoon weten voor de camera van FOX Sports. “Toen ik hem als jeugdspeler bracht bij Ajax, werd hij de eerste drie keer niet aangekomen. Later was het de beste van Europa. Hij was een buurjongen, maar ook een vriend van me. Het is heel zielig, zeker nu hij met De Ligt een leuke transfer gemaakt had.”

Swart geeft aan dat hij Hulshoff al drie maanden niet meer had gesproken. Hij laat in geprek met Koert Westerman weten dat het om ‘de gevreesde ziekte’ ging. “Ja, absoluut”, aldus Swart. “Hij wilde met niemand meer in debat gaan. Het is jammer. Hij was een goed mens, dat is ook belangrijk. Hij was een lieve jongen voor iedereen, soms té lief. Het slaat echt aan bij Ajax. Ik heb er al een paar achter elkaar meegemaakt. Er gaan er heel veel uit het elftal van de jaren zeventig. Ik ga hem missen, absoluut.”