‘Bayern München trok zonder enige verklaring stekker uit deal van 25 miljoen’

Bayern München zag afgelopen zomer op het laatste moment af van de komst van Timo Werner, zo meldt Kicker. Alles was in gereedheid om de topscorer van RB Leipzig voor een bedrag van 'slechts' 25 miljoen euro over te nemen, maar de beleidsbepalers van der Rekordmeister zagen toch af van de transfer.

Het is onduidelijk waarom Bayern München de stekker uit de bijna beklonken deal heeft getrokken. Werner bleef volgens de Duitse krant verbouwereerd en aangeslagen achter toen hij hoorde dat de overgang niet doorging. De 23-jarige aanvaller besloot vervolgens om zijn contract bij RB Leipzig, dat nog maar een seizoen doorliep, te verlengen tot medio 2023. Daarin liet Werner wel een gelimiteerde afkoopsom opnemen.

BILD berichtte eerder dat Liverpool met grote interesse kennis heeft genomen van het bedrag waarvoor Werner op te halen is, dat naar verluidt rond de zestig miljoen euro is. Werner rijgt al seizoenenlang de doelpunten aaneen in de Bundesliga en staat in de huidige jaargang op 20 goals in 22 competitieduels. Liverpool probeerde Werner in januari al los te weken bij RB Leipzig, maar toen wees de Duitse club een verkoop van de hand.

Bayern München zou inmiddels balen van het laten afketsen van de deal in augustus en een nieuwe toenaderingspoging naar Werner hebben gedaan. De 29-voudig Duits international heeft na de ervaringen van afgelopen zomer echter geen trek meer in Bayern en zet zijn zinnen volledig op een transfer naar Liverpool. Daar zou hij met onder meer Roberto Firmino en Takumi Minamino wel zware concurrentie ondervinden voor de spitspositie.