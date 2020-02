Overlijden Hulshoff komt binnen als ‘een mokerslag’: ‘Een mooie sociale kerel’

Ajax maakte maandagmiddag het overlijden van Barry Hulshoff bekend. De oud-international overleed op 73-jarige leeftijd na een kort ziekbed en dat nieuws kwam bij David Endt binnen als ‘een mokerslag’. Endt, voormalig teammanager bij Ajax, kende Hulshoff goed. In gesprek met de NOS laat hij zich lovend uit over de voormalig topverdediger.

"Hij was een groot voetballer en een mooie sociale kerel met een hart van goud”, reageert Endt op het overlijden van de oud-voetballer, die met Ajax grote successen vierde. Hij maakte deel uit van het succesvolle team dat in 1971, 1972 en 1973 onder meer totaal drie keer de Europa Cup I won. "Het nieuws kwam vandaag als een mokerslag, Ik was wel even van slag.”

Volgens Endt kwam Hulshoff gedurende zijn loopbaan zo ver door zijn mentaliteit. “Hulshoff liep niet over van talent, maar deed alles wel vol overgave. En dat heeft hem gebracht tot een verdediger van mondiaal niveau", aldus Endt. “Hij was fysiek sterk, maar loste dingen vaak sportief op. Hij miste door domme pech (blessure, red.) het WK van 1974."

Hulsoff werd zes keer landskampioen met Ajax. Hij kwam in totaal tot veertien interlands voor het Nederlands elftal en scoorde daarin zes keer. “Hij leefde zoals iedereen in de jaren zeventig, maar was wars van kapsones. Hij had altijd oog voor iemand anders. Hij probeerde mensen altijd op hun gemak te stellen”, besluit Endt.