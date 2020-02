De Telegraaf: Siem de Jong vertrekt per direct bij Ajax

Siem de Jong staat op het punt een transfer te maken van Ajax naar de Major League Soccer, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder reist deze week af naar Amerika, waar hij bij FC Cincinnati de medische keuring ondergaat en, als de deal is rondgemaakt, wordt gepresenteerd, zo klinkt het. De Amerikaanse club neemt De Jong definitief over.

Bij de Amerikaanse club is Gerard Nijkamp algemeen directeur en is Ron Jans officieel de coach. Jans heeft onlangs een 'stap opzij' gezet bij de club, aangezien hij in de kleedkamer, tijdens het meezingen van een lied, het N-woord had gebruikt. In de Verenigde Staten ligt dit 'racistische' woord gevoelig. De Jong wordt bij FC Cincinnati ploeggenoot van onder anderen Jürgen Locadia.

De Jong ligt officieel nog tot het einde van het seizoen vast bij Ajax. 'Dat Ajax hem laat gaan is enerzijds opvallend, omdat Erik ten Hag vond dat De Jong een uitstekend trainingskamp had beleefd in Qatar en hem tegen FC Groningen in de basis liet starten. Anderzijds is de medewerking logisch, omdat De Jong sindsdien op het tweede plan is geraakt en hij een enorme verdienste heeft voor de club', aldus de krant.

De Jong werd onder voormalig Ajax-trainer Frank de Boer vier keer kampioen van Nederland. De broer van Sevilla-spits Luuk de Jong was eerder ook actief voor De Graafschap, Newcastle United, PSV, en Sydney FC, maar kende vooral successen met de Amsterdammers. Daarnaast kwam de 31-jarige middenvelder zes keer uit voor het Nederlands elftal.