Ajax kan borst natmaken voor aartsvijand van Setién tijdens ‘tandartsbezoek’

Quique Setién staat in Spanje bekend als ‘voetbalromanticus’ en de nieuwbakken trainer van Barcelona kwam afgelopen weekend een van zijn tegenpolen tegen. Het Getafe van José Bordalás is de grote verrassing van het LaLiga-seizoen tot nu toe en los Azulones maken ook op Europees gebied vorderingen. Nadat een poule met FC Basel, FK Krasnodar en Trabzonspor werd overleefd, kwam Ajax halverwege december uit de koker als de tegenstander in de zestiende finales van de Europa League. De formatie van Erik ten Hag zal in de twee ontmoetingen met los Azulones te maken krijgen met de door Bordalás ontworpen vechtmachine, die met een knappe derde plek in de Spaanse competitie vooralsnog onder meer Atlético Madrid, Sevilla en Valencia onder zich weet te houden.

Door Robin Bruggeman

Setién zal met weinig zin hebben toegeleefd naar de uiteindelijk door zijn Barcelona met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Getafe in het Camp Nou van afgelopen zaterdag. De trainer van de Catalanen en Bordalás hebben een verleden met elkaar, dat bijna zeven jaar teruggaat naar de tijd dat de twee als trainers van respectievelijk Lugo en Alcorcón tegenover elkaar stonden. “Ze zijn alleen maar aan het tijdrekken. Ik hoop dat ze niet promoveren”, mopperde Setién na die ontmoeting. De twee weigerden elkaar voor aanvang van het volgende onderlinge treffen de hand te schudden en vier jaar later ging het opnieuw mis. Setién en Bordalás kwamen elkaar eind 2017, nu als trainers van Real Betis en Getafe, opnieuw tegen en eerstgenoemde kon maar moeilijk leven met de 2-2 die als eindstand op het scorebord kwam te staan: “Dit is heel jammer. Getafe maakt van alle ploegen in de competitie de meeste overtredingen. José weet dat ook, maar vindt het prima. Het is dan zeer jammer dat er maar drie minuten extra tijd bij komen. Zo gaat het altijd, de scheidsrechters moeten hier beter naar kijken. Het kan niet zo zijn dat ze elke helft maar 25 minuten voetballen. Dit is geen voetbal, dit gaat nergens over. Mijn bloed kookt ervan”, liet een gefrustreerde Setién destijds optekenen in de Spaanse pers.

Ondanks de kritiek op de soms wat behoudende speelstijl van Getafe begint de waardering in Spanje voor Bordalás echter ook toe te nemen. De nu 55-jarige oefenmeester werkte zich na een bescheiden carrière als spits, die wegens aanhoudend blessureleed al op zijn 28e ten einde kwam, langzaam omhoog door de Spaanse voetbalpiramide. Na dienstverbanden bij onder meer Alicante, Hércules, Elche en Alcorcón maakte hij in het seizoen 2015/16 een eerste blijvende indruk door met Alavés promotie naar LaLiga af te dwingen. Pepe, zoals de oefenmeester ook wel door het leven gaat, werd door de Basken echter niet gezien als een ‘trainer voor het hoogste niveau’ en daardoor kwam er in de zomer van 2016 een einde aan de in eerste instantie zo vruchtbare samenwerking. Dit gaf Bordalás in september van dat jaar wel de kans om aan de slag te gaan bij Getafe en in de voorstad van Madrid zou hij uiteindelijk echt naam maken door, met een op het eerste gezicht gemankeerd elftal, klinkende resultaten binnen te halen. Op het moment dat Bordalás de touwtjes overnam van Juan Esnáider was degradatie voor Getafe dichterbij dan promotie. De club bevond zich bij de onderste drie ploegen van LaLiga 2 en in het Coliseum Alfonso Pérez werd gevreesd voor een tweede ramp op rij, nadat de ploeg het seizoen ervoor al uit LaLiga was gedegradeerd. Bordalás wist het tij echter snel te keren en via de play-offs werd aan het einde van het seizoen zelfs promotie naar het hoogste niveau afgedwongen.

Bordalás voerde Getafe in zijn eerste seizoen in LaLiga meteen naar de achtste plaats

‘We zouden eigenlijk tegen degradatie moeten strijden’

Hier debuteerde hij met Getafe met een verdienstelijke achtste plek en in de afgelopen voetbaljaargang volgde met een vijfde plek de hoogste eindnotering uit de clubgeschiedenis tot nu toe. De bescheiden ploeg streed zelfs tot het einde van het seizoen mee om de Champions League-tickets en kwam uiteindelijk twee punten tekort voor een plekje in het miljardenbal. Met het twaalfde salarisbudget van LaLiga heeft Getafe een competitief elftal samen weten te stellen dat het iedereen moeilijk weet te maken, al loopt Bordalás ook nog vaak tegen muren aan die er bij andere clubs niet zijn. “We zijn een kleine club, we kunnen geen aankopen doen. Er was zelfs iemand die we graag wilden hebben, maar die we niet konden betalen vanwege zijn contract bij Leganés. Leganés hebben we het dan over! Of Dimitri Foulquier, die in de winter naar Granada is gegaan (op huurbasis van Watford, red.). Hij speelde vorig seizoen bij ons, maar vanwege zijn hoge salaris konden we hem niet behouden. Mensen zijn eraan gewend geraakt om Getafe in de afgelopen drie seizoenen in de subtop te zien, maar dat is niet de werkelijkheid. We zouden eigenlijk tegen degradatie moeten strijden”, vertelde hij vorige week aan El País.

De selectie van Getafe bestaat voornamelijk uit ‘afdankertjes’ van grotere clubs en spelers die nog niet eerder op het hoogste niveau hebben gespeeld, aangevuld met slimme aankopen vanuit het buitenland. Djené Dakonam werd bijvoorbeeld ruim twee jaar geleden voor 2,5 miljoen euro opgepikt bij het Belgische Sint-Truiden en de centrale verdediger is inmiddels uitgegroeid tot een absolute steunpilaar: “Hij is echt fantastisch sinds hij hier speelt: hij is in staat om Luis Suárez, Cristiano Ronaldo of Diego Costa onschadelijk te maken”, is Bordalás lovend. De 28-jarige Togolees is een bepalende speler in het elftal van de oefenmeester, dat door zijn agressieve speelstijl soms weleens wordt omschreven als een ‘mini-Atlético Madrid’. Getafe probeert de tegenstander zo snel mogelijk vast te zetten en vanuit de omschakeling vervolgens snel gevaar te stichten. Dat los Azulones niet bang zijn om er daarbovenop de beuk in te gooien blijkt wel uit de cijfers van dit seizoen: de ploeg van Bordalás was in LaLiga betrokken bij de vier wedstrijden waarin het vaakst voor overtredingen werd gefloten. Afgelopen weekend tegen Barcelona werden zelfs dertig overtredingen gemaakt, het hoogste aantal voor een team in de vijf topcompetities van Europa sinds augustus 2016.

Djené Dakonam is een belangrijke schakel in het elftal van Getafe

‘Dit is modern voetbal’

Deze manier van spelen heeft Bordalás, in navolging van de eerdere woorden van Setién, flink wat kritiek opgeleverd. De oefenmeester kan inmiddels echter met tevredenheid concluderen dat clubs als Alavés, Real Valladolid, Leganés, Espanyol, Eibar, Athletic Club, Granada en Osasuna delen van zijn tactiek over beginnen te nemen en ook met de beschuldigingen dat hij een ‘defensieve speelstijl’ zou hanteren, is hij het niet eens: “Degenen die ons voetbal omschrijven als verdedigend weten niet waar ze het over hebben. Ons voetbal is juist erg aanvallend. We zetten de tegenstander onder druk op zijn eigen helft, zijn altijd op zoek naar het vijandelijke doel en proberen het strafschopgebied van de tegenstander met zoveel mogelijk spelers te bereiken. Dat is modern voetbal en Getafe doet dit als een van de besten. Er zijn veel verschillende smaken in het voetbal, die allemaal geldig en aantrekkelijk zijn. Het hangt er net van af hoe je naar de sport kijkt. Er zijn mensen die houden van op balbezit georiënteerd voetbal en er zijn mensen die van meer dynamisch voetbal houden. Maar van welke vorm je nou wel of niet houdt, het belangrijkste is om het spel aan te passen aan de spelers waar je over beschikt. We willen coaches vaak in die of die stijl indelen, maar het is juist onze verantwoordelijkheid om ons aan te passen aan het spelersmateriaal dat we tot onze beschikking hebben”, was hij vorige week duidelijk tegenover ABC.

Met een elftal dat negentig minuten lang druk blijft zetten is Getafe voor iedereen een vervelende opponent en dat verleidde Marca er onlangs toe de woorden van Joaquin Caparrós weer eens van stal te halen. De Spanjaard vergeleek in 2013, toen hij trainer was bij Levante, een bezoek aan Barcelona met een bezoek aan de tandarts: “Je moet er elk jaar naartoe en je weet dat het pijn zal doen.” Hoewel Getafe een andere speelstijl hanteert dan het Barcelona van die tijd wordt de ploeg door Marca nu omschreven als ‘de nieuwe tandarts van LaLiga’ en fitnesscoach Javier Vidal denkt wel te weten waarom zijn ploeg het zo goed doet. “Bordalás is iedereen te slim af met zijn speelstijl. Voetbal is techniek en tactiek, maar aan het fysieke en mentale aspect wordt vaak minder gedacht. Daar is hij de beste in. We zien nu met eigen ogen hoe Real Madrid verandert door spelers met fysieke kwaliteiten als Casemiro, Federico Valverde en Ferland Mendy, ze zijn een ander team geworden. Er wordt bij ons zoveel geëist dat spelers zelfs tijdens de training niet gewoon mogen lopen. Er is geen rust, net als tijdens de wedstrijden. Het verschil wordt gemaakt in de details.”

Getafe kwam twaalf jaar geleden al eens ver in de UEFA Cup

Gewaarschuwd Ajax is op zijn hoede

Die details zullen ook voor Ajax goed moeten vallen als de Amsterdammers door willen stoten in de Europa League en trainer Erik ten Hag toonde zich onlangs bij Rondo op Ziggo Sport al bewust van het gevaar dat Getafe vertegenwoordigt: “Als je derde in LaLiga staat, kun je wat. Het is een atypische Spaanse ploeg, een heel onaangename tegenstander. Ze spelen met hele hoge druk en ze vechten voor ieder duel. Ze zijn goed in de omschakeling en ook gevaarlijk uit spelhervattingen. Wij zullen gewoon twee goede dagen moeten hebben. Naar de naam kijk ik niet. Ik kijk naar de actualiteit. Het wordt een zware dobber, maar daar lopen we niet voor weg.” In Getafe wordt er in ieder geval al maanden uitgekeken naar het tweeluik met de Amsterdammers en de Spanjaarden dromen voorzichtig van een evenaring van de prestaties van 2008. Onder leiding van trainer Michael Laudrup werd destijds in de UEFA Cup afgerekend met onder meer Tottenham Hotspur en Benfica, voordat Bayern München op uitdoelpunten uiteindelijk te sterk bleek in de kwartfinale.

“Het is goed voor het voetbal. We gaan de halvefinalist van de Champions League in actie zien tegen een bescheiden team als Getafe. Wij hebben een voordeel: we zijn het gewend om tegen sterke teams als Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Valencia, Real Betis te spelen. Het wordt geen makkelijke wedstrijd voor hen”, blikte Bordalás alvast vooruit op de ontmoetingen met Ajax, waarvan de eerste donderdagavond plaats zal vinden. Nieuwe Europese successen kunnen de meningen over zijn speelstijl bovendien verder doen bijdraaien. Bordalás moest onlangs tegenover Cadena SER al eens toegeven zich soms wat miskend te voelen vanwege de aanhoudende kritiek op zijn manier van spelen. Op de vraag of hij dat ervaart als een ‘gebrek aan respect’, volgde een eerlijk antwoord: “Misschien wel. Soms doet het ook wel pijn. Maar ik koester geen wrok, Setién is een geweldige trainer.”

De trainer van Barcelona liet zaterdag, nadat de twee elkaar opnieuw de hand niet hadden geschud, op zijn beurt maar weer eens zijn frustratie over het spel van Getafe blijken en deelde daarmee indirect meteen een waarschuwing uit aan Ajax: “Getafe heeft 29 (eigenlijk 30, red.) overtredingen gemaakt, maar wij hebben uiteindelijk een gele kaart meer. Getafe beging veel overtredingen om het tempo uit de wedstrijd te halen. Ik had begrepen dat de scheidsrechters strenger moesten optreden wanneer dat het geval was.” Bordalás kon daarentegen maar moeilijk leven met de nederlaag: “Dit is niet terecht. We hebben veel minuten op de helft van de tegenstander gespeeld, we hebben druk gezet. Maar we zijn een kleine club en het ontbreekt ons aan kwaliteit. We hebben de wedstrijd in acht minuten tijd verloren. De uitleg is dat zij de beste speler ter wereld hebben: Lionel Messi. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en ontzettend gestreden. We hebben het Barcelona moeilijk gemaakt en wilden deze wedstrijd winnen.”