Aankoop van 63 miljoen koestert band met Fosu-Mensah bij Manchester United

Timothy Fosu-Mensah is op de weg terug bij Manchester United. De rechtsbenige verdediger was negen maanden uit de roulatie wegens een zware knieblessure. Fosu-Mensah heeft tijdens zijn revalidatie veel steun gehad van goede vriend Aaron Wan-Bissaka, bezig aan zijn eerste jaar op Old Trafford. Het tweetal kent elkaar van hun gezamenlijke periode bij Crystal Palace in het seizoen 2017/18.

Wan-Bissaka, voor 63 miljoen euro overgenomen van the Eagles, is Fosu-Mensah op zijn beurt dankbaar voor zijn hulp tijdens de eerste maanden van de jonge verdediger bij the Mancunians. "Hij heeft me zeker geholpen", zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports. "Timothy heeft me verteld hoe het er bij deze club aan toegaat en wat ik allemaal kon verwachten. Hij vertelde me ook dat ik niet zomaar was binnengehaald en dat ik op dezelfde voet verder moest gaan."

Fosu-Mensah is blij dat er licht gloort aan het einde van de tunnel. "Het was een nare blessure, waardoor ik een zware tijd achter de rug heb", verzucht de Nederlander in Engelse dienst. "Ik ben heel blij dat ik weer met de groep kan trainen. Als je in het krachthonk zit terwijl de anderen op het trainingsveld bezig zijn, dan voelt dat toch niet lekker. Je wil dan ook naar buiten om te trainen. Dat is zeker een gemis, maar het is dan heel belangrijk om mentaal sterk te blijven. Het zijn negen lange maanden geweest, maar ik voel dat ik steeds sterker word."

"Ik heb veel steun gehad van Aaron, we praten ook veel", vervolgt Fosu-Mensah. "Buiten het trainingscomplex gaan we ook met elkaar om. Maar niet alleen Aaron is belangrijk geweest in de afgelopen periode. Ook de fysiotherapeuten en andere mensen bij Manchester United hebben er alles aan gedaan om mij weer fit te krijgen." Manchester United speelt maandagavond tegen Chelsea, al komt dat duel nog te vroeg voor Fosu-Mensah.