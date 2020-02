FC Utrecht hekelt vechtpartij in Frankrijk en brengt statement naar buiten

Ongeveer 20 tot 30 voetbalsupporters uit Nederland gingen zaterdag in Sedan op de vuist met voetbalfans uit Frankrijk. Onder meer de NOS wist al snel te melden dat het ging om hooligans van FC Utrecht, die de wedstrijd tussen CS Sedan en Bastia in de vierde divisie wilden bezoeken. De clubleiding van de nummer zeven in de Eredivisie neemt maandag in een officieel statement afstand van de gebeurtenissen in Frankrijk.

"FC Utrecht distantieert zich van het vertoonde gedrag van de groep die zich afgelopen zaterdag in Sedan bevond. Het gedrag past niet bij de club en hetgeen zij wil uitstralen", aldus de beleidsbepalers in de verklaring op de clubsite. "Op dit moment trekt FC Utrecht gezamenlijk op met de partners – te weten politie, gemeente en justitie – om te onderzoeken welke maatregelen verbonden worden aan het gedrag."

De autoriteiten in zowel Frankrijk als Nederland doen onderzoek naar de toedracht van het incident van zaterdag. Lokale Franse media maakten al snel melding van zes gewonden bij de vechtpartij, waarvan er één slecht aan toe zou zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders. Een fan van Corsica beschreef het voorval in gesprek met het AFP. "Het is ongelofelijk. We hebben geen rivaliteit met Sedan, en dit is geen Nice of Marseille waar de sfeer gespannen kan zijn."

Fans van FC Utrecht bezoeken wel vaker wedstrijden in Sedan, daar de in november 2005 overleden David di Tommaso eerder in zijn loopbaan voor CS Sedan speelde. Di Tommaso stierf aan een hartstilstand en werd na zijn overlijden ook door zijn vorige club in Frankrijk geëerd. In 2007 kwam het ook al tot een behoorlijke vechtpartij tussen fans van FC Utrecht en Paris Saint-Germain.