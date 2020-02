‘Arteta grijpt keihard in bij Arsenal na flinke ruzie tijdens trainingskamp’

Mattéo Guendouzi ontbrak zondag in de wedstrijdselectie van Arsenal voor het thuisduel met Newcastle United (4-0) en The Telegraph denkt te weten waarom dat zo is. De middenvelder zou het tijdens het recente trainingskamp van the Gunners aan de stok hebben gehad met manager Mikel Arteta. Het incident vond plaats op het trainingsveld en kreeg naar verluidt later een vervolg in het spelershotel.

Arteta zou zich in Dubai flink hebben geërgerd aan de houding en de lichaamstaal van Guendouzi, waardoor een woordenwisseling ontstond. Overige leden van de technische staf van Arsenal waren hier ook bij betrokken, aldus bovengenoemde krant. The Telegraph wist vorige week al te melden dat Arteta er bovenop zit bij de Londense club, wat indruk maakt op de spelers maar tevens ook angst inboezemt.

Mikel Arteta: 'Hoop op strafvermindering voor mijn oud-club Manchester City'

De manager van Arsenal leek zondag na het duel met Newcastle te hinten naar het voorval met Guendouzi, zonder daarbij de naam van de middenvelder te noemen. Arteta verklaarde zijn opstelling voor de clash met Newcastle. "De reden is, en dat is mijn mening, dat spelers die beter trainen en zich beter gedragen, en ook nog ten uitvoer brengen wat wij graag zien, degenen zijn die uiteindelijk worden opgesteld."

Guendouzi staat na anderhalf jaar in dienst van Arsenal op 1 doelpunt en 5 assists in 77 wedstrijden. De jonge middenvelder kwam onder de in november ontslagen Unai Emery geregeld aan spelen toe. Ook in de beginfase van Arteta in het Emirates Stadium kon Guendouzi op speeltijd rekenen. Door het incident in Dubai lijkt zijn status echter te zijn veranderd in Noord-Londen.